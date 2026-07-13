Nueva conexión vial unirá el libramiento Flores Tapia con el bulevar Venustiano Carranza en Saltillo

Los trabajos corresponden al segmento comprendido entre los bulevares Los Pastores y Óscar Flores Tapia, con el que se completará un corredor vial que facilitará los recorridos de oriente a poniente y viceversa, además de fortalecer la movilidad en una de las zonas con mayor crecimiento urbano de la Región Sureste.

La conectividad en el norte de Saltillo dará un paso importante con la construcción del último tramo de la ampliación del bulevar Obispo Francisco Villalobos, obra impulsada por el Gobierno de Coahuila que permitirá enlazar de manera continua el libramiento Óscar Flores Tapia con el bulevar Venustiano Carranza.

Actualmente, el bulevar Obispo Francisco Villalobos inicia en Los Pastores, a la altura del Seminario de Saltillo, y concluye en Los González, donde la vialidad recupera su denominación de bulevar Los Valdés hasta conectar con Venustiano Carranza. Con la ampliación, los automovilistas podrán recorrer de forma continua este eje vial hasta el libramiento Óscar Flores Tapia.

MEJORARÁ LOS TRASLADOS EN EL NORTE DE LA CIUDAD

El proyecto contempla la construcción de dos carriles por sentido, camellón central, sistema de alumbrado público y semaforización en el cruce con el libramiento Óscar Flores Tapia, infraestructura diseñada para incrementar la capacidad de circulación y reforzar la seguridad vial.

En la actualidad, el tramo entre Los Pastores y el libramiento cuenta con un solo carril por sentido, condición que genera embotellamientos durante las horas de mayor afluencia vehicular. Con la nueva vialidad se espera reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa para distribuir mejor el flujo de automóviles.

La obra beneficiará de manera directa a habitantes de fraccionamientos como Privanzas del Campestre, Las Misiones, El Campanario y Sorrento, además de mejorar la comunicación entre Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, municipios que conforman una de las zonas metropolitanas con mayor dinamismo económico en Coahuila.