Nuncio Apostólico en México llama a jóvenes de Saltillo a enfrentar individualismo para evitar adicciones

En su visita a Saltillo , el representante de la Santa Sede en México, mencionó que los jóvenes no deben abandonar la esperanza ni caminar solos.

“Entonces buscar siempre la amistad, la verdadera amistad, no quedarnos solos para poder caminar juntos y no tener miedo también de abrir su corazón con los papás posiblemente, sino también con personas de confianza, mayores, que pueden también siempre apoyarnos”, declaró Spiteri la mañana de este sábado.

Reconoció que apoyar a la juventud es un desafío fuerte pues siempre quieren estar juntos, por lo que remarcó la importancia de superar las crisis de solitud y de individualismo.

Además recordó los mensajes de los últimos Papas, Francisco y León XIV sobre la particular etapa de la vida que es la adolescencia y los retos que ella conlleva.

“Sin duda alguna, hoy en día estamos viendo desafíos en los adolescentes, en los jóvenes con menos certezas, y esto puede generar pueden generar tensiones que llegan a desequilibrios y a la pérdida, sobre todo a la pérdida de confianza y la pérdida de la esperanza. Entonces yo lo que diría a los jóvenes de no perder nunca la esperanza, pero también de no caminar individualmente, no caminar solos”, dijo Spiteri.

Respecto a los jóvenes o niños que sí están asistiendo a misa, Spiteri explicó que pertenecen a un grupo apostólico que ya ha descubierto una relación personal con el Señor.

“Hacer una invitación a estos jóvenes más cercanos a la Iglesia, de tomar también como una responsabilidad el acercarse a sus compañeros que a lo mejor no van a la Iglesia o buscan otros caminos. No alejarse de ellos, sino de acompañarlos siempre, obviamente sin perder ellos mismos la fe y esta amistad con Jesús”, mencionó.

Espiteri también indicó que “seguramente” el Papa León XIV seguirá por la línea de inclusión de las mujeres en la Iglesia tal como hizo su antecesor, Francisco.

Joseph Spiteri se encuentra este fin de semana en Saltillo con motivo de asistir a la XI Asamblea Diocesana del Plan Orgánico de Pastoral que se realiza todo este sábado 24 y medio día del domingo 25 de mayo en las instalaciones del Colegio La Paz.

Este domingo, anunció la Diócesis de Saltillo, oficiará misa en esta institución educativa en punto de las 13:00 horas.