Obispo de Saltillo se suma a llamado a la oración por la paz tras hechos violentos en el país

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Obispo de Saltillo se suma a llamado a la oración por la paz tras hechos violentos en el país
    El pronunciamiento del Obispo surge tras enfrentamientos que se han registrado en Jalisco. OMAR SAUCEDO

El Episcopado Mexicano manifestó su acompañamiento espiritual a familias, parroquias y comunidades afectadas

Ante los recientes hechos de violencia registrados en distintas regiones del país, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, expresó un mensaje de cercanía y solidaridad hacia las familias mexicanas.

El prelado señaló que, como parte del Episcopado Mexicano, se busca acompañar espiritualmente a las comunidades que atraviesan momentos de incertidumbre.

“En medio de los momentos de violencia que vivimos en algunas regiones del país el día de hoy, como Episcopado Mexicano, queremos hacernos cercanos a cada familia, parroquia y comunidad, acompañándolos con nuestra oración y cercanía fraterna”, compartió.

Asimismo, pidió la intercesión de la Virgen de Guadalupe para fortalecer la fe y el compromiso social.

“Que Santa María de Guadalupe, Madre y Reina de la Paz, nos cubra con su manto y nos ayude a permanecer firmes en la fe, solidarios entre nosotros y comprometidos en la construcción de la paz”, añadió.

OPERATIVO EN JALISCO

El pronunciamiento ocurre tras un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que fuerzas federales desplegaron una acción coordinada con base en trabajos de inteligencia militar, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República.

Durante la intervención participaron aeronaves de la Fuerza Aérea y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información oficial, el personal militar fue atacado durante la operación, por lo que repelió la agresión. Como resultado, cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo CJNG fallecieron en el lugar y tres más resultaron gravemente heridos, quienes posteriormente perdieron la vida durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Entre los presuntos criminales se encontraría Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

MEDIDAS PREVENTIVAS

Tras estos hechos, en diversas zonas de Jalisco se registraron disturbios, incluyendo la quema de vehículos y establecimientos, lo que derivó en llamados de las autoridades para que la población permaneciera resguardada.

En respuesta a la situación, entidades como Coahuila reforzaron los operativos de seguridad en accesos carreteros y puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir posibles afectaciones y mantener la estabilidad en la región.

En este contexto, el mensaje del obispo de Saltillo se suma a los llamados a la unidad y a la construcción de la paz frente al clima de violencia que se vive en algunas zonas del país.

