Tras ola de bloqueos y violencia, ‘Alito’ acusa ‘narcogobierno’ y cuestiona estrategia federal

GUADALAJARA, JAL.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como evidencia del “narcogobierno de Morena” la ola de bloqueos y hechos de violencia reportados en distintas entidades, tras difundirse la versión de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió durante un operativo federal en Jalisco.

En las horas posteriores se reportaron carreteras tomadas y vehículos incendiados en Jalisco y Michoacán; además, autoridades de Tamaulipas confirmaron bloqueos en ese estado, en una jornada marcada por afectaciones a la movilidad.

En su mensaje, Moreno afirmó que “el crimen organizado logró paralizar” entidades en cuestión de horas y describió escenas de vehículos incendiados y cierres ante el temor. También sostuvo: “No podemos aceptar que el miedo sea el pan de cada día”, al insistir en que el país no debe normalizar cierres de autopistas o quema de unidades.

El dirigente priista exigió, además, “ya basta de los pactos del narcogobierno de Morena” y llamó a recuperar el control del país “con autoridad, inteligencia y firmeza”, en una crítica directa a la estrategia de seguridad del gobierno federal.

Medios reportaron que “El Mencho” murió en una operación militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco, información atribuida a una fuente gubernamental; el objetivo era considerado uno de los jefes criminales más buscados, con una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos.

Por su parte el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció públicamente la realización del operativo, mientras que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que hubo bloqueos en su entidad, en el marco de la reacción posterior al despliegue federal.