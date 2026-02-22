Tras ola de bloqueos y violencia, ‘Alito’ acusa ‘narcogobierno’ y cuestiona estrategia federal

    Tras ola de bloqueos y violencia, ‘Alito’ acusa ‘narcogobierno’ y cuestiona estrategia federal
    Llama a recuperar el control del país “con autoridad, inteligencia y firmeza”. ESPECIAL
Los bloqueos y vehículos incendiados registrados en varias entidades reactivaron el cruce político por la estrategia de seguridad

GUADALAJARA, JAL.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como evidencia del “narcogobierno de Morena” la ola de bloqueos y hechos de violencia reportados en distintas entidades, tras difundirse la versión de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió durante un operativo federal en Jalisco.

En las horas posteriores se reportaron carreteras tomadas y vehículos incendiados en Jalisco y Michoacán; además, autoridades de Tamaulipas confirmaron bloqueos en ese estado, en una jornada marcada por afectaciones a la movilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco

En su mensaje, Moreno afirmó que “el crimen organizado logró paralizar” entidades en cuestión de horas y describió escenas de vehículos incendiados y cierres ante el temor. También sostuvo: “No podemos aceptar que el miedo sea el pan de cada día”, al insistir en que el país no debe normalizar cierres de autopistas o quema de unidades.

El dirigente priista exigió, además, “ya basta de los pactos del narcogobierno de Morena” y llamó a recuperar el control del país “con autoridad, inteligencia y firmeza”, en una crítica directa a la estrategia de seguridad del gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato

Medios reportaron que “El Mencho” murió en una operación militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco, información atribuida a una fuente gubernamental; el objetivo era considerado uno de los jefes criminales más buscados, con una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos.

Por su parte el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció públicamente la realización del operativo, mientras que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que hubo bloqueos en su entidad, en el marco de la reacción posterior al despliegue federal.

Autoridades federales y estatales mantienen acciones para liberar vías y contener incidentes, mientras se actualiza la información oficial sobre el operativo y su impacto en distintas regiones del país, en un contexto de episodios recurrentes de bloqueos y represalias tras acciones contra liderazgos criminales.

