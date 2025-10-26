Obispo Hilario González llama a la unidad ante cambios parroquiales e invita a sumarse al ‘Itinerario guadalupano’

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Obispo Hilario González llama a la unidad ante cambios parroquiales e invita a sumarse al ‘Itinerario guadalupano’
    Monseñor Hilario González García encabezó la instalación del padre Evander Adonías como nuevo párroco de San Isidro Labrador en Arteaga, destacando que los cambios pastorales renuevan la fe y la esperanza de la feligresía. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/VANGUARDIA

Monseñor Hilario González García preside la instalación del nuevo párroco en Arteaga y anuncia el inicio de los 46 rosarios por las familias

El Obispo de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, destacó que los recientes cambios de párrocos son una “oportunidad de hacer un cambio” que invita a la esperanza y a renovar la fe. Las declaraciones se dieron en el marco de la instalación de un nuevo párroco en la parroquia San Isidro Labrador, en Arteaga.

El padre Evander Adonías fue nombrado titular en Arteaga, en sustitución del padre Martín Rodolfo Hernández, quien a su vez es el nuevo párroco en San Francisco Asís, en Ramos Arizpe.

“Siempre es una oportunidad de hacer un cambio de párroco, pues este nos invita a la esperanza, nos invita a renovar nuestra fe”, expresó el Obispo. Añadió un llamado a la feligresía de Arteaga, Ramos Arizpe y Monclova a “trabajar en comunión, ¿verdad?”.

Monseñor González también informó sobre la instalación del padre Fernando Liñán en Monclova hace unos días, completando una serie de movimientos pastorales recientes en la Diócesis.

