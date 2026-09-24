Octavio Pimentel habla de resiliencia ante estudiantes de IDEA

La capacidad de levantarse ante las dificultades, aprender de las experiencias y pedir ayuda cuando es necesario fueron algunos de los temas abordados por el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, durante la charla “Resiliencia”, impartida como parte de la tercera edición del programa Halcones Conscientes “Mente fuerte, salud en equilibrio”, del Instituto de Educación Abierta (IDEA). El encuentro fue inaugurado por Eva Kerena Hernández, coordinadora de la Unidad Sureste, quien invitó a la comunidad estudiantil a participar en las conferencias y actividades programadas en torno al bienestar emocional, mental y físico.

Violeta Cedillo Rodríguez, directora del IDEA, dio la bienvenida y destacó la importancia de mantener espacios de diálogo con estudiantes y docentes para abordar temas relacionados con el cuidado personal y el bienestar integral. HABLA DE SU EXPERIENCIA PERSONAL Durante su conferencia, Pimentel Martínez compartió pasajes de su vida personal y profesional para explicar cómo ha enfrentado distintas dificultades y cómo la resiliencia le ha permitido continuar con sus objetivos. “La resiliencia significa la capacidad que tiene una persona de levantarse y seguir adelante ante cualquier situación adversa que te pase en la vida. Desde mi perspectiva, es como un músculo que debes ejercitar diariamente”, señaló. El Rector llamó a los estudiantes a enfrentar las circunstancias con disposición para resolverlas, pero también a reconocer cuándo es necesario solicitar apoyo. “Ser valiente es afrontar la realidad que vive cada uno, pero con la firme creencia de que puedes resolverlo; también pedir ayuda es fundamental. Acércate con tus maestros, con tus tutores. En la Universidad queremos contribuir a formar personas de bien, sanas, porque no están solos”, expresó.

También recomendó a los jóvenes establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, definir qué quieren estudiar y qué esperan alcanzar, para después trabajar en ello con disciplina y constancia. CADA DIFICULTAD DEJA UN APRENDIZAJE Pimentel Martínez sostuvo que las dificultades forman parte del proceso para alcanzar objetivos y que los tropiezos pueden convertirse en experiencias de aprendizaje.

“No se trata de evitar las dificultades, sino de descubrir que podemos construir a partir de ellas. Seguir adelante es una decisión; cada dificultad deja un aprendizaje y cada caída puede convertirse en impulso”, afirmó. El Rector también compartió con los estudiantes una enseñanza que, dijo, recibió de su padre: procurar que las acciones personales tengan un impacto positivo en otras personas. Planteó que valores como la responsabilidad, disciplina, sentido de pertenencia y honorabilidad pueden contribuir a construir relaciones de colaboración y una mejor sociedad. Al término de la charla, estudiantes participaron con preguntas y comentarios. Pimentel Martínez reiteró que enfrentar las dificultades no significa hacerlo siempre en solitario y que solicitar apoyo también forma parte de la capacidad para superar momentos complicados. “En una manada, en esta comunidad de los Lobos, nadie camina solo”, expresó.

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