Rescatan a cachorro que se arrastraba por parque industrial de Ramos Arizpe; buscan salvarlo

El pequeño, identificado como Lalito, fue localizado mientras se arrastraba por las calles del complejo industrial en busca de sombra, agua y alimento. De acuerdo con la organización, durante varios días no recibió auxilio pese a encontrarse en evidente estado de vulnerabilidad.

Un cachorro encontrado en condiciones críticas en el parque industrial Santa María, en Ramos Arizpe, enfrenta una difícil recuperación luego de sufrir una lesión en la pelvis que le impide mover las patas traseras. La asociación Acción y Rescate Saltillo A.C. pidió el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos de su tratamiento y cirugía.

Las radiografías practicadas al cachorro revelaron una lesión en la pelvis, aparentemente provocada por un fuerte golpe, que ocasionó la pérdida de movilidad en sus dos extremidades traseras. Debido a ello, Lalito únicamente puede desplazarse arrastrándose.

Esta situación también le ha provocado heridas en el pecho y en la parte frontal de su cuerpo, producto del constante contacto con el suelo. Además, inicialmente presentaba dificultades para defecar y tenía irritada la zona de la cola, aunque su condición ha comenzado a mejorar con una alimentación blanda.

La asociación explicó que especialistas consideran que, debido a su corta edad, Lalito podría tener posibilidades de recuperar su movilidad si recibe atención adecuada. Para ello requiere una delicada cirugía de cadera, cuyo costo estimado es de 7 mil 500 pesos, cantidad que actualmente la organización no tiene disponible.

Acción y Rescate Saltillo hizo un llamado a la comunidad para contribuir con donativos y ayudar a que el cachorro tenga la oportunidad de recuperarse y llevar una vida digna.

La asociación enfrenta además numerosos casos que requieren atención veterinaria, entre ellos animales con cáncer, tumor venéreo transmisible, papiloma, enfermedades respiratorias, moquillo e infecciones gastrointestinales. También requiere medicamentos y productos como tabletas Simparica para los perros que son rescatados de las calles.

Ante la cantidad de animales que necesitan ayuda, la organización reconoció que mantener los rescates representa un reto constante, por lo que ha recurrido a diferentes actividades para obtener recursos.

RIFA PARA APOYAR LOS RESCATES

Como parte de estas acciones, Acción y Rescate Saltillo puso en marcha una Gran Rifa a Beneficio, cuyos recursos serán destinados a cubrir alimento, atención veterinaria y otras necesidades de los animales que permanecen bajo su cuidado.

Los boletos tienen un costo de 100 pesos y ofrecen la posibilidad de obtener diversos premios tecnológicos. El primer lugar recibirá un monitor Xiaomi 1C de 23.8 pulgadas; el segundo, una fuente de poder Cooler Master ELITE 400 Ver. 3, y el tercer lugar, una cámara web Logitech C920 PRO HD.

Los boletos pueden adquirirse directamente con integrantes de la asociación.

NOCHE DE LEYENDAS CON CAUSA

Además, hoy sábado 15 de agosto se realizará una Noche de Leyendas en Saltillo, actividad que también busca apoyar a los animales rescatados.

El recorrido comenzará a las 20:30 horas en la Plaza San Francisco y llevará a los participantes por distintos puntos históricos de la ciudad, donde se compartirán relatos y leyendas relacionados con el patrimonio cultural saltillense.

En esta ocasión, el acceso tendrá como cuota de recuperación la donación de insumos para los animales atendidos por la asociación. Entre los productos solicitados se encuentran bolsas de croquetas para perro de dos kilogramos, alimento para gato y artículos de limpieza.

La actividad está abierta al público y pretende combinar el entretenimiento y la difusión de las historias de Saltillo con una causa de protección animal.

Las personas interesadas pueden solicitar información o realizar reservaciones al 844 543 3203. También pueden consultar las redes sociales de Catrije Tours, organizador del recorrido, en Facebook, Instagram y TikTok.