Saltillo: aprovecha el Buen Fin y planifica con tiempo el viaje que siempre quisiste hacer

Durante el Buen Fin, las ofertas no solo llenan los centros comerciales: también se convierten en la oportunidad ideal para planear el próximo viaje. Así lo considera Eliud Molina, director general de You Travel, una agencia 100 por ciento saltillense con más de 12 años de experiencia, quien destaca que cada edición del Buen Fin representa un impulso para el turismo.

La temporada de descuentos se ha consolidado como el momento en que los viajeros anticipan sus vacaciones. “Cada año notamos un incremento en la compra de viajes durante el Buen Fin. Muchos clientes reservan para Semana Santa, verano o fin de año, aprovechando que los precios se mantienen bajos”, informó.

Las aerolíneas también participan activamente en este movimiento. Molina mencionó que empresas como Viva Aerobus lanzan promociones especiales, lo que beneficia a las agencias locales. “Esperamos una buena derrama para todas las agencias de Saltillo. Lo importante es que la gente compre en establecimientos avalados por la Secretaría de Turismo, con Registro Nacional de Turismo, para evitar fraudes que se anuncian con precios muy bajos en redes sociales”, advirtió.

En You Travel, los planes de pago y promociones son variados. Existen paquetes con seis o doce meses sin intereses, así como la posibilidad de separar un viaje con 500 pesos. “Depende del paquete; cuando está en promoción se pide el pago total, aunque también hay esquemas flexibles. Todo se basa en las tarifas que nos envían nuestros operadores y en los convenios que tenemos con aerolíneas”, explicó.

Además de las facilidades de pago, Molina insistió en la importancia de planear con anticipación. “Si se compra una o dos semanas antes del viaje, el costo se eleva. Lo recomendable es cotizar con tiempo y comparar opciones para realmente aprovechar las promociones del Buen Fin. Además, en el sector turístico las rebajas son reales: los hoteles y aerolíneas ajustan precios; todo está coordinado para que el cliente encuentre verdaderos descuentos”, aseguró.

En cuanto a los destinos más solicitados por los saltillenses, el CEO señaló que la demanda es “mixta”: nacionales como Cancún, Riviera Maya, Mazatlán, Puerto Vallarta y Los Cabos; internacionales como Las Vegas o Europa; y un creciente interés por el turismo local. “Además de vender paquetes, somos tour operadores: manejamos la Ruta del Vino, la Paleontológica, la de la Montaña del Huachichil o del Sarape. Hay experiencias para todos los presupuestos, desde cabañas y glamping hasta recorridos en viñedos”, comentó.

Según proyecciones de la agencia, las ventas del Buen Fin se dividen en 50 % de destinos nacionales, 30 % internacionales y 20 % locales. Aunque reconoce que el mercado ha tenido altibajos, Molina afirma que la preferencia de los viajeros por el turismo interno ha crecido, impulsada por las rutas temáticas y la cercanía de atractivos naturales en Coahuila.

El empresario mencionó que la agencia garantiza un servicio integral antes, durante y después del viaje. Cuentan con la certificación Moderniza de la Secretaría de Turismo Federal y protocolos de seguimiento con cada cliente. “Desde que llega a cotizar, le damos acompañamiento. Antes de viajar se le entregan cupones, durante el trayecto se mantiene comunicación y al regresar se evalúa su experiencia”, dijo.

Recordó que las agencias actúan como intermediarias: si un proveedor modifica condiciones, se ofrecen upgrades o alternativas, pero los plazos deben cumplirse. “A veces los viajeros pierden sus reservaciones por no respetar los tiempos de pago y luego reclaman horarios. Por eso es importante planear con tiempo”, subrayó.

Reconoció que 2025 ha sido un año más lento para el turismo, con impacto en varios sectores. “Se ha sentido bajo. Hay afectaciones por el tema arancelario, por paros técnicos en el sector industrial, huelgas como la del campo y menor consumo, pero esperamos que el Buen Fin reactive el movimiento y que el Mundial 2026 traiga una recuperación económica para el turismo de Coahuila”, expresó. Recordó que en 2024 la agencia registró mayor volumen de ventas durante la campaña, pasando de “una o dos operaciones diarias a alrededor de diez”, un comportamiento que confía en repetir este año.

Para Molina, más allá de los descuentos, la temporada representa la oportunidad de viajar con responsabilidad y fortalecer la economía local. “El Buen Fin no solo es para comprar, sino para planear con inteligencia. Hay que aprovechar las promociones, sí, pero también elegir agencias seguras y apoyar lo que se produce en casa. Viajar es disfrutar, pero también es una forma de hacer crecer a nuestra comunidad”, concluyó.