Ofrecen recital de Stabat Mater en el Ojo de Agua de Saltillo

En Saltillo, como parte de las actividades previas a la Semana Santa, se realizó un recital de música sacra en la parroquia del Santo Cristo del Ojo de Agua, con la participación de estudiantes y docentes del Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas. La presentación incluyó el concierto “Viernes de Lázaro, Procesión del Silencio y Stabat Mater”, con obras como Rey Nazareno, Jesús Preso y Jesús de las Penas, interpretadas con instrumentos de aliento, metales y percusiones.

El recital estuvo bajo la dirección de Aldo Montes Barrón y Eduardo Figueroa Orrantia, y se llevó a cabo ante la asistencia de público en el recinto religioso. “Tuvimos este recital musical, que fue muy emotivo, el cual nos brindó el Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas; forma parte de la oferta cultural que ofrecemos mensualmente”, comentó Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura.

El Stabat Mater, pieza central del programa, combina elementos de poesía y devoción, acompañados de marchas fúnebres que evocan el dolor de la Virgen María, y forma parte de las tradiciones musicales asociadas al periodo de Semana Santa. La funcionaria invitó a la ciudadanía a consultar la cartelera mensual del Instituto Municipal de Cultura, donde se difunden actividades dirigidas a distintos públicos en la ciudad.

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