Ofrecen recital de Stabat Mater en el Ojo de Agua de Saltillo

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Saltillo
/ 21 marzo 2026
    Ofrecen recital de Stabat Mater en el Ojo de Agua de Saltillo
    De acuerdo con la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, esta actividad forma parte de la programación cultural que se impulsa en la ciudad. CORTESÍA

El concierto reunió música sacra interpretada por alumnado y docentes del Centro de Estudios Musicales

En Saltillo, como parte de las actividades previas a la Semana Santa, se realizó un recital de música sacra en la parroquia del Santo Cristo del Ojo de Agua, con la participación de estudiantes y docentes del Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas.

La presentación incluyó el concierto “Viernes de Lázaro, Procesión del Silencio y Stabat Mater”, con obras como Rey Nazareno, Jesús Preso y Jesús de las Penas, interpretadas con instrumentos de aliento, metales y percusiones.

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El recital estuvo bajo la dirección de Aldo Montes Barrón y Eduardo Figueroa Orrantia, y se llevó a cabo ante la asistencia de público en el recinto religioso.

“Tuvimos este recital musical, que fue muy emotivo, el cual nos brindó el Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas; forma parte de la oferta cultural que ofrecemos mensualmente”, comentó Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura.

$!Asistentes disfrutaron del recital en la parroquia del Santo Cristo del Ojo de Agua, como parte de las actividades previas a Semana Santa.
Asistentes disfrutaron del recital en la parroquia del Santo Cristo del Ojo de Agua, como parte de las actividades previas a Semana Santa. CORTESÍA

El Stabat Mater, pieza central del programa, combina elementos de poesía y devoción, acompañados de marchas fúnebres que evocan el dolor de la Virgen María, y forma parte de las tradiciones musicales asociadas al periodo de Semana Santa.

La funcionaria invitó a la ciudadanía a consultar la cartelera mensual del Instituto Municipal de Cultura, donde se difunden actividades dirigidas a distintos públicos en la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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