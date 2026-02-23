Omite semáforo y lo proyectan contra camioneta estacionada en el centro de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Omite semáforo y lo proyectan contra camioneta estacionada en el centro de Saltillo
    Elementos de Tránsito realizaron maniobras para liberar la circulación en la zona. ULISES MARTÍNEZ

El caso fue turnado al Ministerio Público, que revisará cámaras de seguridad para determinar responsabilidades tras versiones encontradas de los conductores

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en calles de la Zona Centro de la ciudad, luego de que el conductor de una camioneta RAM 2500, Sergio ¨N¨, de 23 años, presuntamente ignorara la luz roja del semáforo, en Saltillo.

De acuerdo con personal de Tránsito Municipal, el percance ocurrió en el cruce de las calles Manuel Pérez Treviño y Emilio Carranza, cuando la camioneta RAM 2500 avanzó sin respetar la señal y fue impactada en un costado.

TE PUEDE INTERESAR: Ignora transporte de personal el alto y provoca choque en Saltillo; deja nueve lesionados

$!La camioneta RAM 2500 quedó con daños en un costado tras el choque en pleno centro.
La camioneta RAM 2500 quedó con daños en un costado tras el choque en pleno centro. ULISES MARTÍNEZ

Tras el primer choque, la conductora de un vehículo Dodge Attitude, Luz María ¨N¨, de 31 años, no logró detener su marcha y se estrelló contra la RAM, que salió proyectada y terminó golpeando una camioneta Windstar que se encontraba estacionada, conducida por Arturo ¨N¨.

$!La unidad impactada fue proyectada contra una camioneta estacionada.
La unidad impactada fue proyectada contra una camioneta estacionada. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento, realizar el abanderamiento y coordinar el retiro de las unidades, ya que los vehículos quedaron obstruyendo la circulación en la zona.

A pesar de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas. Ambos conductores señalaron contar con luz verde al momento del impacto, por lo que el caso fue turnado al Ministerio Público, que revisará cámaras de seguridad cercanas para deslindar responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vendiendo humo

Vendiendo humo
true

Sin ‘El Mencho’, nuevo frente de guerra
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
El presidente de Estados Unidos llamó a México a reforzar sus acciones contra el narcotráfico tras la violencia registrada después de la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG.

Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas
Combates del boxeo amateur marcaron la definición de finalistas en Saltillo.

Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo
El flujo de petroleros hacia la isla casi ha cesado, dejando las estaciones de servicio vacías y a la nación al borde de una crisis humanitaria y energética sin precedentes.

Un nuevo bloqueo de EU está sofocando a Cuba
La exhibición de BYD en Auto Shanghai 2025, en Shanghái, China, el 23 de abril de 2025.

Las acciones caen. Las ventas se enfrían. ¿Qué pasa en el mercado chino de vehículos eléctricos?