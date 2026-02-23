Omite semáforo y lo proyectan contra camioneta estacionada en el centro de Saltillo
El caso fue turnado al Ministerio Público, que revisará cámaras de seguridad para determinar responsabilidades tras versiones encontradas de los conductores
Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en calles de la Zona Centro de la ciudad, luego de que el conductor de una camioneta RAM 2500, Sergio ¨N¨, de 23 años, presuntamente ignorara la luz roja del semáforo, en Saltillo.
De acuerdo con personal de Tránsito Municipal, el percance ocurrió en el cruce de las calles Manuel Pérez Treviño y Emilio Carranza, cuando la camioneta RAM 2500 avanzó sin respetar la señal y fue impactada en un costado.
Tras el primer choque, la conductora de un vehículo Dodge Attitude, Luz María ¨N¨, de 31 años, no logró detener su marcha y se estrelló contra la RAM, que salió proyectada y terminó golpeando una camioneta Windstar que se encontraba estacionada, conducida por Arturo ¨N¨.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento, realizar el abanderamiento y coordinar el retiro de las unidades, ya que los vehículos quedaron obstruyendo la circulación en la zona.
A pesar de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas. Ambos conductores señalaron contar con luz verde al momento del impacto, por lo que el caso fue turnado al Ministerio Público, que revisará cámaras de seguridad cercanas para deslindar responsabilidades.