Omite semáforo y lo proyectan contra camioneta estacionada en el centro de Saltillo

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en calles de la Zona Centro de la ciudad, luego de que el conductor de una camioneta RAM 2500, Sergio ¨N¨, de 23 años, presuntamente ignorara la luz roja del semáforo, en Saltillo.

De acuerdo con personal de Tránsito Municipal, el percance ocurrió en el cruce de las calles Manuel Pérez Treviño y Emilio Carranza, cuando la camioneta RAM 2500 avanzó sin respetar la señal y fue impactada en un costado.

