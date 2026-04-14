Omite señalamiento y provoca choque en Saltillo; deja una mujer lesionada

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    Omite señalamiento y provoca choque en Saltillo; deja una mujer lesionada
    En el sitio del percance, autoridades de tránsito realizaron el levantamiento de información y el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad de las conductoras involucradas en el choque. ULISES MARTÍNEZ

El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación en el cruce de Reynosa e Hidalgo, mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Reynosa e Hidalgo, donde participaron dos vehículos particulares, luego de que uno de los conductores no respetara el señalamiento de alto, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del siniestro, en el percance estuvo involucrada una camioneta Nissan Rogue, conducida por Karla Yessenia ¨N¨, de 37 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pierde-la-vida-pareja-de-motociclistas-en-fatal-accidente-sobre-la-saltillo-monclova-AI19998976
$!Las unidades involucradas presentaron daños materiales de consideración, mientras la circulación en el cruce se vio parcialmente afectada durante el tiempo que duraron las labores de atención y retiro de los vehículos.
Las unidades involucradas presentaron daños materiales de consideración, mientras la circulación en el cruce se vio parcialmente afectada durante el tiempo que duraron las labores de atención y retiro de los vehículos. ULISES MARTÍNEZ

La conductora presentó lesiones en el rostro, ocasionadas por el impacto de la bolsa de aire al momento del choque, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al sitio para brindarle atención médica.

Tras la valoración, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar bajo observación mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una mujer que resultó con lesiones en el rostro tras activarse la bolsa de aire de su unidad durante el impacto, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una mujer que resultó con lesiones en el rostro tras activarse la bolsa de aire de su unidad durante el impacto, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

En el accidente también participó un vehículo Cupra, conducido por Yamile ¨N¨, de 35 años, quien circulaba con preferencia de paso sobre la calle Reynosa, con dirección a Venustiano Carranza.

Autoridades señalaron como probable responsable a la conductora de la camioneta Nissan, debido a que circulaba por Hidalgo y no realizó el alto correspondiente, invadiendo la vía y provocando el impacto.

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