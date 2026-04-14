Omite señalamiento y provoca choque en Saltillo; deja una mujer lesionada

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Reynosa e Hidalgo, donde participaron dos vehículos particulares, luego de que uno de los conductores no respetara el señalamiento de alto, en Saltillo. Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del siniestro, en el percance estuvo involucrada una camioneta Nissan Rogue, conducida por Karla Yessenia ¨N¨, de 37 años.

La conductora presentó lesiones en el rostro, ocasionadas por el impacto de la bolsa de aire al momento del choque, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al sitio para brindarle atención médica. Tras la valoración, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar bajo observación mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

En el accidente también participó un vehículo Cupra, conducido por Yamile ¨N¨, de 35 años, quien circulaba con preferencia de paso sobre la calle Reynosa, con dirección a Venustiano Carranza. Autoridades señalaron como probable responsable a la conductora de la camioneta Nissan, debido a que circulaba por Hidalgo y no realizó el alto correspondiente, invadiendo la vía y provocando el impacto.