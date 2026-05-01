Operan tragamonedas en Saltillo pese a restricción federal

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    Operan tragamonedas en Saltillo pese a restricción federal
    Máquinas tragamonedas fueron observadas en comercios de distintas colonias de Saltillo. SERGIO SOTO

Ley federal restringe su operación fuera de espacios autorizados

Máquinas tragamonedas continúan en operación en distintos puntos de Saltillo, pese a que la legislación federal limita este tipo de juegos fuera de espacios autorizados.

Durante un recorrido en la colonia Zaragoza, se observaron estos dispositivos instalados en tiendas y locales, donde funcionan mediante la inserción de dinero a cambio de premios, bajo un esquema de azar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bajo-la-lupa-presuntos-casinos-clandestinos-en-coahuila-ID20320484

De acuerdo con la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente en México, los juegos de azar y apuestas están prohibidos salvo aquellos que cuentan con permiso expreso de la Secretaría de Gobernación. En su Artículo 1 se establece esta restricción general, mientras que el Artículo 4 señala que corresponde a dicha dependencia autorizar, controlar y vigilar estas actividades.

$!Estos dispositivos operan mediante la inserción de dinero bajo un esquema de azar.
Estos dispositivos operan mediante la inserción de dinero bajo un esquema de azar. SERGIO SOTO

El Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, reformado en años recientes, precisa el alcance de esta prohibición. En su Artículo 12 establece que quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades. El mismo reglamento define estos aparatos como máquinas que, a cambio de una apuesta, ofrecen resultados inciertos y premios no predefinidos, lo que las ubica dentro de los juegos de apuesta regulados por la federación.

La normativa también indica que los juegos de apuestas solo están permitidos en establecimientos que cuenten con permisos federales vigentes, bajo condiciones específicas de operación y supervisión. Fuera de ese esquema, su instalación se considera irregular.

UNA CONDUCTA ADICTIVA

En los puntos observados no se advirtieron controles sobre el uso de las máquinas, ni mecanismos para restringir el acceso a menores de edad. Al respecto, el psicólogo Juan Pablo Gualajara señaló que estos juegos están diseñados para mantener la atención del usuario mediante estímulos constantes.

“Funcionan con recompensas intermitentes que hacen que la persona permanezca jugando, esperando ganar”, explicó.

El especialista indicó que el problema aparece cuando el uso deja de ser ocasional y comienza a afectar otras áreas de la vida. “Se vuelve una conducta problemática cuando interfiere con relaciones, trabajo o el manejo del dinero. Es similar a otras adicciones”, señaló.

$!En los puntos recorridos no se identificaron controles para limitar el acceso a menores de edad.
En los puntos recorridos no se identificaron controles para limitar el acceso a menores de edad. SERGIO SOTO

Añadió que estos dispositivos pueden provocar que las personas pierdan la noción del tiempo y del gasto. En el caso de menores, advirtió que el riesgo aumenta cuando no existe supervisión.

Hasta el momento no se ha informado sobre operativos recientes o sanciones relacionadas con la instalación de tragamonedas en Saltillo, pese a las restricciones establecidas en la legislación federal.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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