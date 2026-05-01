Operan tragamonedas en Saltillo pese a restricción federal

Durante un recorrido en la colonia Zaragoza, se observaron estos dispositivos instalados en tiendas y locales, donde funcionan mediante la inserción de dinero a cambio de premios, bajo un esquema de azar.

Máquinas tragamonedas continúan en operación en distintos puntos de Saltillo , pese a que la legislación federal limita este tipo de juegos fuera de espacios autorizados.

De acuerdo con la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente en México, los juegos de azar y apuestas están prohibidos salvo aquellos que cuentan con permiso expreso de la Secretaría de Gobernación. En su Artículo 1 se establece esta restricción general, mientras que el Artículo 4 señala que corresponde a dicha dependencia autorizar, controlar y vigilar estas actividades.

El Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, reformado en años recientes, precisa el alcance de esta prohibición. En su Artículo 12 establece que quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades. El mismo reglamento define estos aparatos como máquinas que, a cambio de una apuesta, ofrecen resultados inciertos y premios no predefinidos, lo que las ubica dentro de los juegos de apuesta regulados por la federación.

La normativa también indica que los juegos de apuestas solo están permitidos en establecimientos que cuenten con permisos federales vigentes, bajo condiciones específicas de operación y supervisión. Fuera de ese esquema, su instalación se considera irregular.

UNA CONDUCTA ADICTIVA

En los puntos observados no se advirtieron controles sobre el uso de las máquinas, ni mecanismos para restringir el acceso a menores de edad. Al respecto, el psicólogo Juan Pablo Gualajara señaló que estos juegos están diseñados para mantener la atención del usuario mediante estímulos constantes.

“Funcionan con recompensas intermitentes que hacen que la persona permanezca jugando, esperando ganar”, explicó.

El especialista indicó que el problema aparece cuando el uso deja de ser ocasional y comienza a afectar otras áreas de la vida. “Se vuelve una conducta problemática cuando interfiere con relaciones, trabajo o el manejo del dinero. Es similar a otras adicciones”, señaló.