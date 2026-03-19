Operativos en bares y comercios de Saltillo son permanentes; intensifican medidas tras cierre de establecimientos irregulares

El funcionario explicó que las revisiones se realizan de manera coordinada entre diversas dependencias municipales para cubrir todos los aspectos legales. “Va Protección Civil para ver su plan de contingencia sobre salidas de emergencias, pero se hace acompañar por la Dirección de Alcoholes”, detalló.

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene operativos permanentes de vigilancia en bares y establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de horarios y normativas de seguridad. Francisco Saracho, secretario del Ayuntamiento, informó que estas acciones son sistemáticas y buscan garantizar el orden en la ciudad.

Ante los reportes ciudadanos sobre irregularidades en la venta de bebidas y horarios, Saracho enfatizó que no se bajará la guardia en las zonas de mayor afluencia. “Es permanente. Es permanente la revisión”, aseguró el secretario respecto a la continuidad de estas inspecciones en los establecimientos.

Sobre el rigor de las penalizaciones, el secretario advirtió que el ayuntamiento ha optado por aplicar los criterios más estrictos a los infractores. “Se está aplicando el máximo cuando veamos este tipo de situaciones”, afirmó, recordando que las multas ya habían registrado un incremento previo.

PONEN OJO A PALAPAS Y QUINTAS

Los operativos también se han extendido a palapas y quintas con albercas, donde se verifica que cuenten con la documentación en regla. Al respecto, mencionó que “el área de Desarrollo Urbano es el que trae el operativo para ver el derecho de uso de suelo y la licencia de funcionamiento”.

Además de la vigilancia administrativa, el municipio mantiene campañas preventivas para evitar accidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol. “Es una campaña permanente que tiene el municipio sobre todo el no manejar una vez que se ha consumido alcohol”, subrayó Francisco Saracho.