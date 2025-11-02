Otro más: vuelca tras impactar muro sobre Fundadores, en Saltillo

El conductor de una camioneta GMC terminó volcando después de impactarse contra un muro de contención a la altura de la colonia Morelos, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando la camioneta SUV circulaba sobre el bulevar Fundadores, con dirección de poniente a oriente.

