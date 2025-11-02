Otro más: vuelca tras impactar muro sobre Fundadores, en Saltillo

Saltillo
/ 2 noviembre 2025
    Otro más: vuelca tras impactar muro sobre Fundadores, en Saltillo
    La camioneta GMC terminó volcada tras impactar un muro de contención en el bulevar Fundadores. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El vehículo quedó sobre el carril de alta velocidad; la intervención de Tránsito Municipal permitió retirar la unidad sin afectar la circulación

El conductor de una camioneta GMC terminó volcando después de impactarse contra un muro de contención a la altura de la colonia Morelos, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando la camioneta SUV circulaba sobre el bulevar Fundadores, con dirección de poniente a oriente.

TE PUEDE INTERESAR: Acelerado conductor vuelca sobre ‘El Sarape’ en Saltillo; bomberos controlan incendio

$!Afortunadamente, el conductor salió ileso y sin necesidad de atención médica.
Afortunadamente, el conductor salió ileso y sin necesidad de atención médica. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al llegar a la altura de la colonia mencionada, el conductor perdió el control del volante, impactando el muro de contención del lado derecho, lo que provocó que el vehículo volcara, quedando finalmente sobre el carril de alta velocidad.

Testigos del incidente reportaron la situación al 911, solicitando la presencia de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Afortunadamente, el conductor logró salir por sus propios medios, sin presentar lesiones aparentes.

La camioneta fue remolcada a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario cubra los daños ocasionados y las multas correspondientes.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
EU recurrió a instalaciones no convencionales, como prisiones ubicadas en zonas remotas, estructuras precarias tipo tienda de campaña y cárceles en otros países.

Bate Trump récord histórico de detenciones de migrantes irregulares
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
true

La ejecución de Carlos Manzo
Desconsuelo

Desconsuelo
true

POLITICÓN: Ramírez Bedolla es repudiado en funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan