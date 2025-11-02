Otro más: vuelca tras impactar muro sobre Fundadores, en Saltillo
El vehículo quedó sobre el carril de alta velocidad; la intervención de Tránsito Municipal permitió retirar la unidad sin afectar la circulación
El conductor de una camioneta GMC terminó volcando después de impactarse contra un muro de contención a la altura de la colonia Morelos, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando la camioneta SUV circulaba sobre el bulevar Fundadores, con dirección de poniente a oriente.
Al llegar a la altura de la colonia mencionada, el conductor perdió el control del volante, impactando el muro de contención del lado derecho, lo que provocó que el vehículo volcara, quedando finalmente sobre el carril de alta velocidad.
Testigos del incidente reportaron la situación al 911, solicitando la presencia de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.
Afortunadamente, el conductor logró salir por sus propios medios, sin presentar lesiones aparentes.
La camioneta fue remolcada a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario cubra los daños ocasionados y las multas correspondientes.