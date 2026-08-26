Padre Chuy Pedro invita a la bendición de mochilas en el Parque Chapulín de Saltillo

Esta celebración se realiza cada año en vísperas del inicio del ciclo escolar y reúne a niñas, niños, adolescentes y familias que acuden con sus mochilas y artículos escolares para participar en el rito religioso.

La tradicional bendición de mochilas encabezada por el presbítero Jesús Pedro Oyervides Carrillo, conocido como el Padre Chuy Pedro, se llevará a cabo este domingo 30 de agosto en Saltillo , como parte de la misa de Niños que se celebrará a las 13:30 horas en el Parque El Chapulín.

La actividad encabezada por el sacerdote se ha convertido en una tradición para numerosas familias de la ciudad, particularmente por las celebraciones dirigidas a los menores, que suelen congregar a una importante cantidad de asistentes.

Durante la misa, los estudiantes podrán llevar sus mochilas, cartucheras y útiles escolares, ya sean nuevos o utilizados durante el ciclo anterior.

UNA ORACIÓN PARA EL NUEVO CICLO ESCOLAR

Como parte de la celebración, el Padre Chuy Pedro realizará una oración dedicada al aprendizaje, la sabiduría y la protección de los estudiantes. Posteriormente, se llevará a cabo la aspersión de agua bendita sobre los asistentes y sus artículos escolares.

El mensaje de esta tradición gira en torno al valor de la educación y al esfuerzo que implica cada ciclo escolar. Durante la ceremonia también se destaca el papel de las familias en la formación de niñas, niños y adolescentes, particularmente en la transmisión de valores.

La invitación está dirigida a estudiantes y familias que deseen participar en esta celebración antes del regreso a clases y encomendar el nuevo ciclo escolar a la tradición católica.