Padre Chuy Pedro invita a la bendición de mochilas en el Parque Chapulín de Saltillo

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Saltillo
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    Padre Chuy Pedro invita a la bendición de mochilas en el Parque Chapulín de Saltillo
    La bendición de mochilas se realizará este domingo 30 de agosto durante la misa de Niños en el Parque El Chapulín. CORTESÍA

La celebración para estudiantes y familias se realizará el domingo 30 de agosto, previo al regreso a las aulas

La tradicional bendición de mochilas encabezada por el presbítero Jesús Pedro Oyervides Carrillo, conocido como el Padre Chuy Pedro, se llevará a cabo este domingo 30 de agosto en Saltillo, como parte de la misa de Niños que se celebrará a las 13:30 horas en el Parque El Chapulín.

Esta celebración se realiza cada año en vísperas del inicio del ciclo escolar y reúne a niñas, niños, adolescentes y familias que acuden con sus mochilas y artículos escolares para participar en el rito religioso.

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La actividad encabezada por el sacerdote se ha convertido en una tradición para numerosas familias de la ciudad, particularmente por las celebraciones dirigidas a los menores, que suelen congregar a una importante cantidad de asistentes.

Durante la misa, los estudiantes podrán llevar sus mochilas, cartucheras y útiles escolares, ya sean nuevos o utilizados durante el ciclo anterior.

UNA ORACIÓN PARA EL NUEVO CICLO ESCOLAR

Como parte de la celebración, el Padre Chuy Pedro realizará una oración dedicada al aprendizaje, la sabiduría y la protección de los estudiantes. Posteriormente, se llevará a cabo la aspersión de agua bendita sobre los asistentes y sus artículos escolares.

El mensaje de esta tradición gira en torno al valor de la educación y al esfuerzo que implica cada ciclo escolar. Durante la ceremonia también se destaca el papel de las familias en la formación de niñas, niños y adolescentes, particularmente en la transmisión de valores.

La invitación está dirigida a estudiantes y familias que deseen participar en esta celebración antes del regreso a clases y encomendar el nuevo ciclo escolar a la tradición católica.

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