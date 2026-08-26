Más de 500 mil alumnos volverán a clases en Coahuila; revisan 20 reportes por obras y vandalismo

Más de 500 mil estudiantes de educación básica regresarán a clases el próximo lunes en Coahuila. Sin embargo, en algunos planteles el regreso presencial tendrá que esperar unos días debido a daños ocasionados por vandalismo y trabajos de construcción que aún se encuentran en proceso. Hugo Lozano, subsecretario de Educación Básica, informó que se mantienen alrededor de 20 reportes relacionados con obras de infraestructura y afectaciones por vandalismo en planteles educativos, por lo que en algunos casos los alumnos tendrán que esperar algunos días más para regresar a las aulas.

Explicó que las escuelas donde todavía no se han solucionado estas problemáticas iniciarán actividades a distancia, principalmente aquellas donde se realizan obras de mayor magnitud o donde las condiciones de infraestructura representan un riesgo para los estudiantes. El funcionario señaló que se mantiene comunicación permanente con los directivos y la estructura educativa para determinar las condiciones de cada plantel y atender los reportes antes de definir el regreso presencial. DESTINARÁN 20 MDP A MOBILIARIO Como parte del arranque del ciclo escolar, también se contempla una inversión de 20 millones de pesos en mobiliario escolar, con la adquisición y entrega de pizarrones, alacenas, escritorios y otros materiales necesarios para mejorar las condiciones de las instituciones educativas.

Estos apoyos serán distribuidos en los 38 municipios del estado, además de la entrega de libros de texto, útiles escolares, uniformes y calzado para estudiantes de zonas rurales y comunidades consideradas vulnerables. Lozano destacó que el objetivo es que la mayoría de los estudiantes pueda iniciar clases con normalidad este lunes, mientras se trabaja en resolver los pendientes de infraestructura y seguridad en los planteles que presentan alguna afectación.