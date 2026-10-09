Paramédico de Parras conquista primer lugar nacional en maniobras de RCP

El socorrista coahuilense, con 14 años de trayectoria en la institución, consiguió superar a los demás participantes mediante ejercicios realizados con simuladores electrónicos, utilizados para medir la calidad de las técnicas de reanimación.

PARRAS, COAH.- Con una alta calificación de eficiencia en maniobras de reanimación cardiopulmonar, el paramédico coahuilense Horacio Zamora Zurita, integrante de la Cruz Roja Mexicana Delegación Parras , obtuvo el primer lugar en el Concurso de RCP de Alta Calidad celebrado en Aguascalientes.

De acuerdo con los resultados difundidos, Zamora Zurita alcanzó 98% de eficiencia, mientras que el segundo lugar registró 96 por ciento y el tercero 93 por ciento, una diferencia de dos y cinco puntos porcentuales, respectivamente.

El reconocimiento se produjo en el marco de la 53 Convención Nacional de la Cruz Roja Mexicana, desarrollada del 6 al 9 de octubre en las instalaciones de la Isla San Marcos, en Aguascalientes.

El encuentro reunió a más de tres mil participantes de diferentes entidades del país, entre paramédicos, rescatistas, voluntarios, directivos y especialistas dedicados a la atención de emergencias.

La reanimación cardiopulmonar es una intervención fundamental cuando una persona presenta un paro cardiorrespiratorio. Su efectividad depende de factores como la profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas, la recuperación del tórax entre cada compresión y la reducción de interrupciones.

Los simuladores electrónicos permiten evaluar estos parámetros y proporcionar retroalimentación objetiva sobre el desempeño del personal de emergencias.