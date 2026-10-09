Paramédico de Parras conquista primer lugar nacional en maniobras de RCP
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Horacio Zamora Zurita, integrante de Cruz Roja Parras, destacó en una competencia de reanimación cardiopulmonar realizada en Aguascalientes
PARRAS, COAH.- Con una alta calificación de eficiencia en maniobras de reanimación cardiopulmonar, el paramédico coahuilense Horacio Zamora Zurita, integrante de la Cruz Roja Mexicana Delegación Parras, obtuvo el primer lugar en el Concurso de RCP de Alta Calidad celebrado en Aguascalientes.
El socorrista coahuilense, con 14 años de trayectoria en la institución, consiguió superar a los demás participantes mediante ejercicios realizados con simuladores electrónicos, utilizados para medir la calidad de las técnicas de reanimación.
De acuerdo con los resultados difundidos, Zamora Zurita alcanzó 98% de eficiencia, mientras que el segundo lugar registró 96 por ciento y el tercero 93 por ciento, una diferencia de dos y cinco puntos porcentuales, respectivamente.
El reconocimiento se produjo en el marco de la 53 Convención Nacional de la Cruz Roja Mexicana, desarrollada del 6 al 9 de octubre en las instalaciones de la Isla San Marcos, en Aguascalientes.
El encuentro reunió a más de tres mil participantes de diferentes entidades del país, entre paramédicos, rescatistas, voluntarios, directivos y especialistas dedicados a la atención de emergencias.
La reanimación cardiopulmonar es una intervención fundamental cuando una persona presenta un paro cardiorrespiratorio. Su efectividad depende de factores como la profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas, la recuperación del tórax entre cada compresión y la reducción de interrupciones.
Los simuladores electrónicos permiten evaluar estos parámetros y proporcionar retroalimentación objetiva sobre el desempeño del personal de emergencias.
Además de las actividades de actualización profesional, la convención incluyó talleres especializados, conferencias, mesas de trabajo y la primera Competencia Nacional de Rescate Vehicular y Extracción, diseñada para fortalecer las capacidades técnicas, médicas y operativas de los participantes.
El programa también contempló ejercicios de atención prehospitalaria, rescate y capacitación institucional, con la finalidad de mejorar los procedimientos que se aplican durante accidentes y situaciones críticas.