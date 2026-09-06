Paredón recibe a los jinetes de la ruta Santo Domingo-Sabinas

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Saltillo
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    Paredón recibe a los jinetes de la ruta Santo Domingo-Sabinas
    Cabalgantes arribaron este domingo a Paredón como parte de la ruta hacia Sabinas. CORTESÍA

Los participantes iniciaron el recorrido de la tradicional Gran Cabalgata 2026 luego de la convivencia de apertura del sábado en Ramos Arizpe

PAREDÓN, COAH.- Tras una noche de convivencia y tradición en Santo Domingo, los cabalgantes de la edición 35 de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas retomaron este domingo su recorrido y arribaron a Paredón, en el municipio de Ramos Arizpe, primera escala de una travesía que durante siete etapas llevará a los jinetes hasta Sabinas.

La jornada comenzó desde el sábado, luego de que los participantes pasaron la noche en Santo Domingo, comunidad ramosarizpense, donde se desarrollaron las actividades previas al recorrido, entre ellas la tradicional convivencia mexicana que reunió a cabalgantes, familias y visitantes.

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La lluvia había obligado a modificar el programa original y retrasar la salida, por lo que los participantes aprovecharon la noche para descansar, preparar sus caballos y alistar el equipo antes de emprender el camino.

Con las primeras horas del domingo, la columna de jinetes dejó Santo Domingo rumbo a Paredón, dando inicio formal a la ruta ecuestre. Durante el trayecto, los participantes avanzaron por caminos rurales y brechas hasta alcanzar esta comunidad, donde se concentraron para continuar con la siguiente etapa.

Paredón representa además uno de los puntos históricos de mayor significado dentro del recorrido, debido a su relación con acontecimientos de la Revolución Mexicana y por formar parte de la ruta que, generación tras generación, mantiene viva la memoria de los fundadores de Sabinas.

La edición 2026 contempla aproximadamente 340 kilómetros distribuidos en siete etapas. Después de Paredón, el contingente continuará hacia otros puntos de Coahuila vinculados con episodios históricos, entre ellos Anhelo, Baján, Monclova y Hermanas, antes de alcanzar Sabinas el próximo 11 de septiembre.

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El recorrido no representa solamente una jornada ecuestre. La tradición nació en 1992, cuando un grupo de ocho sabinenses decidió recrear la ruta de los antiguos pobladores que partieron de Santo Domingo hacia la región de Sabinas. Con el paso de los años, aquella iniciativa se convirtió en una de las celebraciones ecuestres más representativas de Coahuila y logró reunir a cientos de participantes.

El arribo a Paredón marca así el primer avance de una travesía que durante los próximos días combinará convivencia, historia y tradición. Una vez concluido el recorrido hasta Sabinas, los cabalgantes se incorporarán el 12 de septiembre a la Gran Cabalgata de Sabinas, donde se reunirán con el contingente que participa en las fiestas grandes del municipio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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