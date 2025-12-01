Pareja de adultos mayores salva su vida tras volcar en la carretera Saltillo-Monterrey

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    Pareja de adultos mayores salva su vida tras volcar en la carretera Saltillo-Monterrey
    Los ancianos se dirigían a un ejido cuando la camioneta Chevrolet se desvió volcando al instante. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Una falla repentina ocasiona que se pierda el control de la camioneta en que viajaban y ésta comienza a dar volteretas; el hombre queda grave

Dos adultos mayores se salvaron de morir, sin embargo, resultaron lesionados tras sufrir un accidente vehicular registrado sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del Parque Industrial 360, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, el accidente ocurrió a las 8:30 de la noche de este lunes cuando la camioneta Chevrolet color guinda en que viajaban las personas volcó, quedando finalmente sobre el toldo.

TE PUEDE INTERESAR: Se accidentan trabajadores de fábrica al norte de Saltillo; motociclista termina lesionado

Elementos de emergencia del Municipio acudieron al lugar y atendieron al conductor y a la copiloto, quienes tienen edades de 81 y 72 años, respectivamente. El hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado al Hospital General bajo protocolo de prioridad.

Por su parte, la acompañante, una mujer de 72 años, también sufrió lesiones, aunque de menor gravedad.

La mujer declaró que circulaban con normalidad y desconoce la causa del accidente, aunque no descartó una posible falla en una llanta como detonante de la pérdida de control y la posterior volcadura.

También dijo a los agentes que se dirigían a un ejido que está sobre la misma carretera donde fue el accidente, en territorio de Ramos Arizpe.

El percance ocurrió en el kilómetro 21, donde elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, tomaron conocimiento de los hechos. El parte informativo será consignado ante la Agencia del Ministerio Público de Ramos Arizpe, Coahuila.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Monterrey
Ramos Arizpe

Organizaciones


Guardia Nacional
Chevrolet

