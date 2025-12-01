Pareja de adultos mayores salva su vida tras volcar en la carretera Saltillo-Monterrey

Dos adultos mayores se salvaron de morir, sin embargo, resultaron lesionados tras sufrir un accidente vehicular registrado sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del Parque Industrial 360, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, el accidente ocurrió a las 8:30 de la noche de este lunes cuando la camioneta Chevrolet color guinda en que viajaban las personas volcó, quedando finalmente sobre el toldo.

Elementos de emergencia del Municipio acudieron al lugar y atendieron al conductor y a la copiloto, quienes tienen edades de 81 y 72 años, respectivamente. El hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado al Hospital General bajo protocolo de prioridad.

Por su parte, la acompañante, una mujer de 72 años, también sufrió lesiones, aunque de menor gravedad.

La mujer declaró que circulaban con normalidad y desconoce la causa del accidente, aunque no descartó una posible falla en una llanta como detonante de la pérdida de control y la posterior volcadura.