Se accidentan trabajadores de fábrica al norte de Saltillo; motociclista termina lesionado

La tarde de este lunes se registró un accidente entre dos trabajadores de la empresa Tupy, al norte de Saltillo, quienes chocaron al exterior de su centro laboral luego de que uno de ellos se incorporó al bulevar sin la debida precaución.

El percance ocurrió a la salida del turno, alrededor de las 14:00 horas, cuando Daniel “N”, de 26 años, conducía un Chevrolet Chevy con placas de Nuevo León e intentó incorporarse al bulevar Isidro López Zertuche, pues un automovilista que circulaba rumbo al periférico le cedió el paso.