Se accidentan trabajadores de fábrica al norte de Saltillo; motociclista termina lesionado
Dos trabajadores de la empresa Tupy protagonizaron un accidente a la salida del turno, luego de que uno de ellos se incorporó sin precaución al bulevar Isidro López Zertuche
La tarde de este lunes se registró un accidente entre dos trabajadores de la empresa Tupy, al norte de Saltillo, quienes chocaron al exterior de su centro laboral luego de que uno de ellos se incorporó al bulevar sin la debida precaución.
El percance ocurrió a la salida del turno, alrededor de las 14:00 horas, cuando Daniel “N”, de 26 años, conducía un Chevrolet Chevy con placas de Nuevo León e intentó incorporarse al bulevar Isidro López Zertuche, pues un automovilista que circulaba rumbo al periférico le cedió el paso.
Daniel avanzó, pero no advirtió la presencia de Christian Humberto “N”, de 22 años, quien manejaba una motocicleta en la misma dirección. Al atravesarse frente a él, Christian se impactó contra el vehículo y cayó al pavimento.
Testigos solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 911, pues el joven no podía ponerse de pie tras la caída. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y valoraron al motociclista, quien no requirió ser trasladado a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron el área y tomaron conocimiento del hecho, mientras ambas partes dialogaban para intentar llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños y los gastos médicos. Posteriormente, los vehículos fueron llevados a un estacionamiento público.