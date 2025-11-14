Parras: motociclista derrapa en cruce sin señalética en pleno centro

PARRAS, COAH.- Un motociclista resultó con lesiones en las piernas tras derrapar cuando no respetó un alto en la zona centro, en el cruce de las calles Isidro Treviño y Allende, en Parras de la Fuente.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cuando el conductor de una camioneta logró esquivar al motociclista sin llegar a impactarlo, pero la maniobra provocó que éste perdiera el control y cayera sobre el pavimento.

Personas que pasaban por el lugar auxiliaron al herido mientras esperaban a la ambulancia. Aunque personal de Bomberos acudió primero en una unidad rápida, no pudieron brindarle atención médica debido a que no cuentan con ambulancia.