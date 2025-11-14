Parras: motociclista derrapa en cruce sin señalética en pleno centro

Saltillo
/ 14 noviembre 2025
    Parras: motociclista derrapa en cruce sin señalética en pleno centro
    Tránsito municipal acordonó el cruce de Isidro Treviño y Allende tras el accidente. FOTO: VANGUARDIA/PEDRO PESINA

El conductor cayó al pavimento tras no respetar un alto; peatones lo auxiliaron mientras la ambulancia tardó 20 minutos en llegar

PARRAS, COAH.- Un motociclista resultó con lesiones en las piernas tras derrapar cuando no respetó un alto en la zona centro, en el cruce de las calles Isidro Treviño y Allende, en Parras de la Fuente.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cuando el conductor de una camioneta logró esquivar al motociclista sin llegar a impactarlo, pero la maniobra provocó que éste perdiera el control y cayera sobre el pavimento.

Personas que pasaban por el lugar auxiliaron al herido mientras esperaban a la ambulancia. Aunque personal de Bomberos acudió primero en una unidad rápida, no pudieron brindarle atención médica debido a que no cuentan con ambulancia.

$!Automovilistas y vecinos apoyaron al lesionado en lo que llegaban los paramédicos.
Automovilistas y vecinos apoyaron al lesionado en lo que llegaban los paramédicos. FOTO: VANGUARDIA/PEDRO PESINA

La unidad de Cruz Roja tardó alrededor de 20 minutos en arribar para proporcionar los primeros auxilios.

Elementos de Tránsito municipal acordonaron el área y tomaron conocimiento del hecho para evitar otro percance, ya que se trata de un punto de alta circulación en el Pueblo Mágico.

Vecinos señalaron que en esa intersección son frecuentes los accidentes debido a la falta de señalética de alto.

El lesionado fue trasladado al Centro de Salud para recibir atención médica, mientras que la motocicleta fue asegurada y enviada al corralón.

