Promociona Alcalde riqueza turística de Saltillo en Austin, Texas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, realizó una jornada de promoción turística en Austin, Texas, con el objetivo de fortalecer la presencia de la capital coahuilense en el ámbito internacional y consolidar vínculos de colaboración. Durante su visita, el edil destacó que se continúa reforzando el hermanamiento entre ambas ciudades, al tiempo que impulsa una alianza estratégica en materia de inversión, desarrollo, turismo y cultura.

“Seguimos fortaleciendo nuestra hermandad entre capitales y consolidando una alianza estratégica que abre nuevas oportunidades para nuestras ciudades”, expresó. Díaz González recordó que recientemente el mayor de Austin, Kirk Watson, visitó Saltillo, donde conoció de primera mano el potencial industrial y turístico de la ciudad. Como parte de su agenda, el alcalde sostuvo un encuentro con el cónsul general de México en Austin, Humberto Hernández Haddad, así como con integrantes de la Austin-Saltillo Sister Cities Association, en el marco de la celebración del Día de Saltillo.

Asimismo, la delegación participó en el lanzamiento de “Sister Wineries”, iniciativa derivada del hermanamiento entre Saltillo y Austin, que busca vincular a bodegas de Texas y Coahuila dentro de la estrategia Vinos & Dinos, con el propósito de intercambiar conocimientos, generar alianzas y fortalecer la industria vitivinícola. “En equipo con el gobernador Manolo Jiménez y en coordinación con la Austin-Saltillo Sister Cities Association, iniciamos la colaboración entre la Ruta Vinos & Dinos y el Texas Hill Country. Esta es una nueva etapa binacional para nuestra industria del vino, para impulsar el turismo, la inversión y su posicionamiento global”, destacó el alcalde. Durante el fin de semana, la Dirección Municipal de Turismo instaló un stand promocional en el que se difundieron los principales atractivos históricos, gastronómicos, naturales y museísticos de Saltillo. En la comitiva participaron Lydia González Rodríguez, directora de Turismo; Roxana Pérez Cuéllar, coordinadora de la Ruta Vinos & Dinos; y Gabriela Montemayor, enlace de Saltillo con ciudades de Texas.

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