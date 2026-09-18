UAdeC abre registro para Ciencias de la Comunicación en enero de 2027, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    UAdeC abre registro para Ciencias de la Comunicación en enero de 2027, en Saltillo
    La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC prepara a sus estudiantes en áreas como comunicación audiovisual, digital e investigación. ARCHIVO

El programa contempla formación audiovisual y digital, investigación, práctica profesional y certificaciones en distintas áreas

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), de la Unidad Sureste (en Saltillo) abrió la convocatoria para quienes deseen cursar la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación durante el semestre enero-junio de 2027.

El programa está diseñado bajo un modelo basado en competencias y con enfoque constructivista centrado en el estudiante, con formación en distintas áreas del ejercicio profesional de la comunicación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ich-en-saltillo-abre-registro-para-bachillerato-en-enero-de-2027-GC23562747

La carrera contempla el desarrollo de habilidades para la generación de productos comunicativos y el diseño e implementación de estrategias dirigidas a organizaciones públicas, privadas y civiles.

También aborda la participación en el ámbito público, el uso de distintos lenguajes y narrativas, así como el empleo de herramientas tecnológicas para desarrollar contenidos y experiencias en entornos físicos y digitales.

FORMACIÓN EN ÁREAS AUDIOVISUALES Y DIGITALES

Dentro del plan de estudios se incluyen materias orientadas al pensamiento crítico, escritura académica y gestión de información, además de competencias comunicativas y argumentativas mediante técnicas de oratoria, argumentación y persuasión.

La formación audiovisual y digital ocupa otro de los ejes de la licenciatura, con contenidos relacionados con lenguaje audiovisual, diseño gráfico y producción de contenidos para plataformas digitales.

El programa también incorpora investigación y metodología para que los estudiantes puedan analizar e interpretar información mediante herramientas de las ciencias sociales y la estadística.

Como parte de la preparación profesional, los alumnos realizan prácticas profesionales y servicio social, además de tener acceso a certificaciones en áreas como locución, diseño web, producción de audio y video, y gestión de redes.

$!El programa de estudios contempla prácticas profesionales, servicio social y certificaciones en distintas áreas de la comunicación.
El programa de estudios contempla prácticas profesionales, servicio social y certificaciones en distintas áreas de la comunicación. CORTESÍA

El programa busca además que los futuros profesionistas puedan desarrollar proyectos de comunicación vinculados con necesidades sociales, productivas y de sostenibilidad, así como con la promoción de los derechos humanos.

El periodo de registro para presentar el examen de admisión concluye el 21 de septiembre de 2026. El trámite debe realizarse a través de la página oficial de Admisiones de la UAdeC.

Una vez completado el registro, los aspirantes deberán imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen, cuyo costo es de 920 pesos.

Para consultar información sobre la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y el proceso de ingreso, la universidad dispone de su portal institucional y del apartado de Admisiones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clases Presenciales
Examenes
estudiantes

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Megadecomiso sin detenidos... Lo más raro

Megadecomiso sin detenidos... Lo más raro
El piano centenario de Saltillo: el Steinway olvidado de la Miguel López Ávila

El piano centenario de Saltillo: el Steinway olvidado de la Miguel López Ávila
true

Reprueba subsecretario de SSP examen de aptitud laboral
Personal de Servicios Periciales acudió a la tienda de conveniencia para realizar las diligencias correspondientes.

Muere trabajadora de tienda de conveniencia en el Centro de Saltillo
Natalia Verduzco compartió con VANGUARDIA el relato de su familia sobre las circunstancias previas a la muerte de su padre.

‘Nos fallaron como clínica’, sin médicos ni supervisión nocturna; revelan descuidos dentro de clínica de rehabilitación Gaia en Saltillo
El cuadro saltillense continúa con actividad en la Liga Premier y la Copa Promesas durante este inicio de temporada.

FC Santiago vs Saltillo Soccer: horario y dónde ver la Jornada 4
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, arriba a la derecha, y funcionarios de la UE asisten a la Cumbre de los Ocho Cárpatos el viernes 18 de septiembre de 2026 en Bukovel, al oeste de Ucrania.

Zelensky recibe a líderes mundiales para una cumbre regional en Ucrania en medio de la invasión rusa
Patrick se quedó sin hijos en 2023 después de regresar a su casa en Massachusetts y descubrir que Lindsay había estrangulado a sus tres hijos: Cora, de 5 años, Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses.

Nueva esposa de Patrick Clancy le muestra su apoyo a su marido y critica duramente los ataques contra él