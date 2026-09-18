UAdeC abre registro para Ciencias de la Comunicación en enero de 2027, en Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), de la Unidad Sureste (en Saltillo) abrió la convocatoria para quienes deseen cursar la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación durante el semestre enero-junio de 2027. El programa está diseñado bajo un modelo basado en competencias y con enfoque constructivista centrado en el estudiante, con formación en distintas áreas del ejercicio profesional de la comunicación.

La carrera contempla el desarrollo de habilidades para la generación de productos comunicativos y el diseño e implementación de estrategias dirigidas a organizaciones públicas, privadas y civiles. También aborda la participación en el ámbito público, el uso de distintos lenguajes y narrativas, así como el empleo de herramientas tecnológicas para desarrollar contenidos y experiencias en entornos físicos y digitales. FORMACIÓN EN ÁREAS AUDIOVISUALES Y DIGITALES Dentro del plan de estudios se incluyen materias orientadas al pensamiento crítico, escritura académica y gestión de información, además de competencias comunicativas y argumentativas mediante técnicas de oratoria, argumentación y persuasión. La formación audiovisual y digital ocupa otro de los ejes de la licenciatura, con contenidos relacionados con lenguaje audiovisual, diseño gráfico y producción de contenidos para plataformas digitales. El programa también incorpora investigación y metodología para que los estudiantes puedan analizar e interpretar información mediante herramientas de las ciencias sociales y la estadística. Como parte de la preparación profesional, los alumnos realizan prácticas profesionales y servicio social, además de tener acceso a certificaciones en áreas como locución, diseño web, producción de audio y video, y gestión de redes.

El programa busca además que los futuros profesionistas puedan desarrollar proyectos de comunicación vinculados con necesidades sociales, productivas y de sostenibilidad, así como con la promoción de los derechos humanos. El periodo de registro para presentar el examen de admisión concluye el 21 de septiembre de 2026. El trámite debe realizarse a través de la página oficial de Admisiones de la UAdeC. Una vez completado el registro, los aspirantes deberán imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen, cuyo costo es de 920 pesos. Para consultar información sobre la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y el proceso de ingreso, la universidad dispone de su portal institucional y del apartado de Admisiones.