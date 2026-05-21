Participan más de 27 mil personas en caravanas futboleras del Gobierno de Coahuila

Con una participación estimada de más de 27 mil personas en todo el estado, concluyeron en Saltillo las caravanas “¡Vamos equipo! ¡Vamos México!”, iniciativa impulsada por el Gobierno de Coahuila como parte de la estrategia estatal Coahuila Pa’l Mundo para promover el deporte, la convivencia familiar y la integración social. El cierre de las actividades se realizó en el multideportivo El Sarape, donde el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó el éxito de las brigadas que recorrieron todas las regiones de la entidad durante siete semanas.

“Clausuramos con gran éxito en Saltillo las caravanas Vamos Equipo, Vamos México, que llegaron a todas las regiones del estado para vivir con mayor intensidad la gran fiesta futbolera que llegará a nuestro país en las próximas semanas”, expresó el mandatario estatal. Las caravanas iniciaron el pasado 7 de abril en Monclova y desarrollaron una ruta de 18 activaciones en distintos municipios de Coahuila, acercando actividades deportivas, recreativas y culturales a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Durante el recorrido, las familias participaron en dinámicas como la Copa de Campeones, torneos de fútbol, experiencias inmersivas, tiro a gol, freestyle, juegos infantiles, lotería, pinta caritas, jaula futbolera, concursos de talento y presentaciones de artistas locales.

El gobernador señaló que estas actividades permitieron llevar el ambiente de la próxima fiesta futbolística internacional —que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá— más allá de los estadios, acercándola a colonias, barrios y ejidos de la entidad. Jiménez Salinas subrayó que el deporte representa una herramienta importante para fortalecer el tejido social y generar entornos positivos para las familias coahuilenses.

Asimismo, afirmó que las caravanas forman parte de una estrategia integral orientada a impulsar el turismo, la cultura y la convivencia social en todas las regiones del estado.

“Fueron brigadas maravillosas donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes practicaron fútbol, actividades deportivas, baile y canto. Nos estamos poniendo la camiseta del mejor equipo de todo el mundo”, comentó. Finalmente, el mandatario aseguró que Coahuila se mantiene como una de las mejores entidades del país para vivir gracias al trabajo conjunto entre ciudadanía, iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno.

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