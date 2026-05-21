Desarrollan 3 paquetes turísticos para atraer visitantes a Coahuila por la Copa Mundial 2026

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Dinero
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    Desarrollan 3 paquetes turísticos para atraer visitantes a Coahuila por la Copa Mundial 2026
    Gabriel Jiménez García dijo que se contempla que quienes acudan a estos tours sean visitantes nacionales, tanto coahuilenses como de otros estados, así como los turistas extranjeros que vengan a ver a sus equipos. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Incluirá visita a viñedos, museos y experiencias gastronómicas en los diferentes restaurantes

Tres son los paquetes turísticos que han desarrollado los tour operadores para atraer a Coahuila a quienes acudan a los juegos del Mundial de Futbol que se disputarán en Monterrey, los cuales contemplan visitas a viñedos y museos, experiencias gastronómicas en restaurantes, así como traslados a Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas.

El secretario general de la Asociación de Tour Operadores (ATOC), Gabriel Jiménez García, señaló que en esta ocasión el reto será el traslado de los visitantes, toda vez que son personas que se hospedarán en Monterrey, por lo que tendrán que pasar por ellos, llevarlos al recorrido en Coahuila y luego regresarlos a Nuevo León.

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En el caso de los precios de los diferentes paquetes, dijo que lo están definiendo entre los diferentes prestadores de servicios turísticos, sin embargo, estimó que el costo por persona para el Paquete 1 será de 6 mil pesos, para el Paquete 2 de 8,500 pesos y para el Paquete 3 de 15 mil pesos por persona.

Informó que para el Paquete 1 se contempla ir por ellos al punto que se asigne (se contempla que será Cintermex), de ahí se les trasladará a Coahuila, para que tengan un experiencia con viñedos de la región, seguirán con una visita a un museo (de las Aves, del Desierto o cualquier otro), para seguir con una experiencia gastronómica (participan diferentes restaurantes) y concluir con una visita al Centro de Saltillo y de ahí regresarlos a Monterrey; en este caso se estima que el recorrido se llevará ocho horas.

Los demás paquetes incluyen prácticamente lo mismo, con la diferencia que el Paquete 2 contempla que los viñedos a visitar serán los de Parras de la Fuente y el total del recorrido será de 12 horas, el Paquete 3 lo diferente es que incluye también una visita a Cuatro Ciénegas, lo que implicará que una noche se tendrán que hospedar aquí, saldrían a las 9am de Monterrey y regresarían hasta las 18 horas del día siguiente.

Los paquetes se estarán promocionado a través de las redes sociales y se contará con un stand en Parque Fundidora, Cintermex o en el punto que se autorice a la Oficina de Convenciones y Visitantes, donde cada día se les ofrecerá un viñedo y restaurante diferente a los visitantes.

Los tours se tendrán en dos idiomas, español e inglés, aunque también se contará con información impresa en coreano y japonés ; en el caso de las unidades para trasladar a los visitantes, se contempla utilizar camionetas tipo Srpinter, vagón Express y la Toyota Hiace.

La promoción de los diferentes paquetes iniciará en 10 días, asimismo comentó que en Coahuila se cuenta con 25 tour operadores y de ellos, 18 participan en esta asociación.

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