Pendientes dos prestaciones a docentes del Tec Saltillo; buscan coordinación con Hacienda para evitar suspensiones de pago futuras

Luego de la manifestación registrada a mediados de diciembre de 2025 por trabajadores del Instituto Tecnológico de Saltillo, debido al retraso en el pago de salarios y prestaciones, autoridades del Tecnológico Nacional de México informaron que al cierre del pasado fin de semana únicamente permanecían pendientes dos prestaciones para un grupo de docentes.

Alrededor de 80 trabajadores se habían manifestado a las afueras de la institución al señalar que algunos pagos tenían al menos un mes de atraso. Esta situación había ocurrido el año anterior, cuando docentes se quedaron sin sueldo durante algunas quincenas derivado de un proceso de promoción laboral que afectó a parte del profesorado.

De acuerdo con Antonio Andrés Pérez Méndez, director jurídico del Tecnológico Nacional de México, el problema tuvo su origen en instancias federales y no directamente en el sistema educativo, aunque aseguró que se ha trabajado para regularizar los pagos y evitar que el escenario se repita.

“Sí es un tema que lamentablemente se vieron afectados todos los trabajadores del Tecnológico Nacional de México. Fue un tema ajeno al sistema. Deviene de Hacienda, es decir, desde la cuestión federal. Sin embargo, durante el periodo vacacional nuestro director general siguió impulsando este tema para que se pudieran pagar”, señaló.

El funcionario explicó que actualmente solo restan dos prestaciones por cubrir y se espera que puedan liquidarse en el transcurso de esta o la próxima semana. Añadió que desde la dirección general existe preocupación por lo ocurrido y se están tomando medidas preventivas.

“Se está buscando un tema de coordinación, se está gestionando hacer el corte con unos cuatro o cinco meses de anticipación”, explicó, al detallar que los desfases suelen presentarse a finales de año, cuando surgen pagos no previstos que descompensan el sistema presupuestal.

Como parte de las acciones, indicó que también se trabaja de manera interna para agilizar los procesos de concursos y promociones laborales, con el fin de anticiparse a los tiempos administrativos de Hacienda y reducir el riesgo de nuevos retrasos en el pago a docentes.