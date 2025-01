Pepenadores de Saltillo: una lucha de casi dos años por justicia y atención médica

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Cuidar la salud renal, un propósito esencial para el inicio de año

Según Chávez, su intento por obtener atención médica ha sido frustrado por la falta de compromiso de las autoridades: “El Presidente Municipal prometió conseguirme el tratamiento necesario en noviembre pasado, pero hasta ahora no he recibido nada. Solo necesito una resonancia magnética y, posiblemente, una pequeña operación para aliviar el nervio. Sin embargo, la Policía Municipal y sus jurídicos no han autorizado los procedimientos necesarios”.

Además de las secuelas físicas, José Cruz denuncia la falta de justicia en el caso. “Hay videos en las redes sociales que muestran cómo fuimos agredidos, pero las autoridades dicen que no hay responsables. Esto no solo me afecta a mí, sino también a muchas otras personas que fueron golpeadas ese día”, señala, mostrando cicatrices como evidencia de las agresiones sufridas.