Saltillo
30 octubre 2025
    Permanece vacante cargo de exorcista en Saltillo tras la muerte del último
    Tras su fallecimiento, la Diócesis de Saltillo asegura que hay sacerdotes capacitados para continuar los ritos de exorcismo en Coahuila. FOTO: ESPECIAL

El Padre José Luis del Río y Santiago falleció el 7 de julio de 2019 a los 86 años por complicaciones cardiacas tras una cirugía

El 7 de julio de 2019, la Iglesia Católica de Saltillo perdió a uno de sus sacerdotes más reconocidos, el Padre José Luis del Río y Santiago, cuya muerte dejó vacante la singular posición de exorcista autorizado. Con 86 años, el religioso falleció a causa de complicaciones cardiacas tras una intervención quirúrgica, dejando un legado de servicio pastoral y de lucha espiritual contra el mal.

Durante 30 años, Del Río y Santiago fue párroco de la iglesia del Ojo de Agua, donde se ganó el cariño y respeto de los fieles. Su vida también destacó por una formación académica secular y una vocación tardía, lo que le permitió combinar ciencia y fe en su ministerio.

En una entrevista previa a su deceso, el presbítero relató su camino: “Estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria y estudié también la carrera profesional de químico, químico, bacteriólogo y parasitólogo en el Politécnico Nacional”.

$!El Padre José Luis del Río y Santiago fue párroco durante 30 años en la iglesia del Ojo de Agua, ganándose el cariño de la comunidad.
El Padre José Luis del Río y Santiago fue párroco durante 30 años en la iglesia del Ojo de Agua, ganándose el cariño de la comunidad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Su labor como exorcista, la cual ejerció en varios municipios de Coahuila, inició de manera providencial, casi por casualidad, durante su estancia en Monclova.

“De repente llegaron unas unas señoras a buscar un sacerdote porque decían que tienen un muchacho que decía ser Satanás. Pasó a verlo y en efecto estaba poseído por un demonio”, narró en la entrevista.

Durante los ritos, constató signos que desafiaban lo natural: fuerza extraordinaria, habla en lenguas desconocidas y quemaduras con agua bendita, junto a la aparición de una personalidad distinta que se identificaba como Satanás.

A pesar de su experiencia, Del Río reconocía el escepticismo dentro de la Iglesia sobre la posesión diabólica: “Incluso hay sacerdotes que creen que esto es cosa de la Edad Media”.

En un caso, describió las manifestaciones físicas de la presencia maligna: “Levantaba las bancas de la iglesia, las aventaba, tenía muchas fuerzas, lo tenían que agarrar entre mucha gente y lo tenían dentro del templo...”. Añadió que al rociarle agua bendita “le quemaba tan fuerte que gritaba de dolor”.

El cura enfocaba la lucha en la fuente principal de poder, por encima de figuras religiosas menores. Él preguntaba: “¿quién será más poderoso en la lucha contra el diablo? San Benito o Jesucristo. Jesucristo él es infinitamente más poderoso que todos los dioses juntos...”.

También advirtió sobre la sutil forma en que el mal puede operar en la modernidad, remedando dones. “Entonces, cuando la gente descubre que tiene un cierto don eso de clarividencia, telepatía, esas cosas... comienza a cultivar esos supuestos dones y cae en el satanismo”.

Desde su fallecimiento, aunque el cargo de exorcista no ha sido formalmente reasignado, la Diócesis de Saltillo cuenta con sacerdotes capacitados que continúan realizando los ritos y manteniendo viva la misión de combatir espiritualmente al mal en Coahuila.

