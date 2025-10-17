Denuncian desaparición de recurso recaudado para restaurar iglesia de Arteaga; Ayuntamiento ignora a párroco

El párroco de la iglesia de San Isidro Labrador, en Arteaga, Martín Hernández, se despedirá de la feligresía de la zona en este mes de octubre, con un pendiente que asegura le deja un mal sabor de boca: el municipio no ha entregado los casi 400 mil pesos prometidos para restaurar el templo, considerado un Monumento Nacional, después de seis meses de haber recaudado los fondos.

Después de nueve años y medio de servicio, el Padre Martín Hernández será trasladado a la parroquia de San Francisco en Ramos Arizpe ante una nueva propuesta de la Diócesis de Saltillo; sin embargo, se irá sin ver concluido el compromiso que la alcaldesa, Karen Sánchez Flores asumió públicamente desde mayo, en el marco de las fiestas patronales del templo.

“Esto es público. Ella misma lo anunció en una rueda de prensa”, dice.

Fue el 15 de mayo de este año, cuando la Fiesta Patronal de la parroquia dejó una recaudación de 192 mil pesos a partir del cobro de piso a comerciantes, la instalación de puestos de comida y juegos mecánicos. Este recurso, anteriormente se quedaba en la iglesia al concluir la fiesta.

En ese sentido, el párroco recordó que durante una rueda de prensa, la misma alcaldesa dijo que la recaudación que ahora fue retenida, sería duplicada por las arcas del municipio, para que el templo pudiera realizar una restauración de su inmueble que hoy tiene daños en la fachada y el interior.

“Ahora va el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre... seis meses en los que no han dado respuesta. No sabemos ni dónde está el dinero”, señaló el párroco, quien asegura que ha buscado audiencia con la alcaldesa sin obtener respuesta.

La comunidad de este templo que se inauguró en los años 1790 también ha reclamado por el destino del recurso. “La gente pregunta constantemente: ¿qué pasó con el dinero que se recaudó de la fiesta?, ¿dónde está?”, compartió el sacerdote, añadiendo que hasta el momento no hay claridad.

El padre explica que el permiso que tienen que solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para hacer los ajustes al templo al estar registrado como Monumento Protegido ya existe, contrario a lo que se ha mencionado como justificación. De hecho, parte de la fachada ya fue intervenida gracias a un donativo proveniente de Saltillo.

Además, el padre dice que en los meses transcurridos se ha solicitado audiencia al municipio, pero no ha habido respuesta, e incluso, mostró una carta realizada apenas hace tres semanas, donde le piden a la alcaldesa mostrar donde está el recurso recaudado, de la que tampoco tuvieron éxito.

“Incluso también ha recibido cartas no solo de mí, sino también del patronato de la iglesia y no nos ha recibido. La particular solo nos dice que sí, que van a llamar y que van a llamar, pero nada”, expresa.

Con su salida, el sacerdote lamenta dejar este pendiente: “Me voy con esa preocupación, con esos planes inconclusos para darle nueva vida al templo parroquial y es un reto que tendrá ahora el nuevo párroco”.