¿Perrear? Sí, pero con una orquesta: causa curiosidad en redes concierto ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo y Torreón

    Imagen del pasado 16 de noviembre, cuando Yandel ofreció un concierto de su gira “Yandel Sinfónico” en el Abraham Chávez Theatre de El Paso, Texas. FOTO: REDES SOCIALES

El reggaetón se viste de gala y divide opiniones

El ícono puertorriqueño del reggaetón, Yandel, está listo para revolucionar Coahuila con su innovador espectáculo “Yandel Sinfónico”, un concepto que fusiona el ritmo urbano con el sonido imponente de una orquesta sinfónica completa.

El show, que ya cosechó éxito en ciudades de Chile, España y Estados Unidos, tiene doble fecha en la región: se presentará el 6 de marzo de 2026 en el auditorio del Parque Las Maravillas de Saltillo, y el 7 de marzo en el Centro de Convenciones de Torreón.

La propuesta de Yandel, que busca demostrar que se puede “perrear con violines y violonchelos”, generó revuelo en redes sociales.

Aunque la presentación está a meses de distancia, la noticia se viralizó rápidamente, provocando reacciones de asombro y escepticismo entre los seguidores del artista y el público en general.

Comentarios de los usuarios reflejaron la sorpresa ante el género híbrido:

Mildred Montoya Flores expresó su incredulidad: “Nmms tuve que entrar a instagram a ver si era verdad y quedé impactada”.

Vane Díaz cuestionó la autoría del concepto: “¿Reggaeton sinfónico??? De quien fue la idea”.

Orlando Castillo celebró la sorpresa positiva: “Qué mala onda que nadie se cree que este tipo de eventos están sucediendo en nuestro Saltillo jajaja... yo puesto para ir y espero sea todo un éxito para que después sigan trayéndonos más nivel”.

Otros usuarios bromearon con la imagen, como Enrique HermanodelRock Portillo:¿Y van a perrear con saco y corbata?”.

CRÍTICA AL CONCEPTO

La fusión de géneros también provocó críticas más severas, especialmente de quienes prefieren el sonido urbano original o temen el resultado de esta combinación:

Ángel Caído fue tajante: “Sinfónico vale chonga...es como ponerle rosas a una plasta de mier...”.

Eduardo R. González lamentó: “Qué denigrada ya está la orquesta sinfónica”.

Fabiola Rangel, una fan confesa de Wisin y Yandel, manifestó su nostalgia: “Sinceramente esas canciones serán mejores en su ritmo original... yo me quedo con el Yandel de antes”.

Pero como hay público para todo, los interesados en esta peculiar velada podrán adquirir los boletos a través del sitio web boletito.com.

