¿Perrear? Sí, pero con una orquesta: causa curiosidad en redes concierto ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo y Torreón

El ícono puertorriqueño del reggaetón, Yandel, está listo para revolucionar Coahuila con su innovador espectáculo “Yandel Sinfónico”, un concepto que fusiona el ritmo urbano con el sonido imponente de una orquesta sinfónica completa.

El show, que ya cosechó éxito en ciudades de Chile, España y Estados Unidos, tiene doble fecha en la región: se presentará el 6 de marzo de 2026 en el auditorio del Parque Las Maravillas de Saltillo, y el 7 de marzo en el Centro de Convenciones de Torreón.

La propuesta de Yandel, que busca demostrar que se puede “perrear con violines y violonchelos”, generó revuelo en redes sociales.

Aunque la presentación está a meses de distancia, la noticia se viralizó rápidamente, provocando reacciones de asombro y escepticismo entre los seguidores del artista y el público en general.