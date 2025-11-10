¿Vas a ir? Confirman concierto de Yandel en Saltillo para marzo de 2026

El cantante puertorriqueño Yandel llegará por primera vez a Saltillo como parte de su gira internacional Yandel Sinfónico, el próximo 6 de marzo de 2026, para poner a bailar a todos sus fanáticos.

La noticia fue confirmada este lunes, por lo que sus seguidores ya tienen una cita con el intérprete de ‘Encantadora’ en el Auditorio Parque Las Maravillas.

De manera extraoficial trascendió que la venta de boletos iniciará el miércoles 12 de noviembre a través del sitio boletito.com y en algunas sucursales de JR Sombreros, donde se habilitarán puntos de venta físicos.