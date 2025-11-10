¿Vas a ir? Confirman concierto de Yandel en Saltillo para marzo de 2026
La venta de boletos estará disponible en boletito.com y en sucursales de JR Sombreros a partir del próximo 12 de noviembre
El cantante puertorriqueño Yandel llegará por primera vez a Saltillo como parte de su gira internacional Yandel Sinfónico, el próximo 6 de marzo de 2026, para poner a bailar a todos sus fanáticos.
La noticia fue confirmada este lunes, por lo que sus seguidores ya tienen una cita con el intérprete de ‘Encantadora’ en el Auditorio Parque Las Maravillas.
De manera extraoficial trascendió que la venta de boletos iniciará el miércoles 12 de noviembre a través del sitio boletito.com y en algunas sucursales de JR Sombreros, donde se habilitarán puntos de venta físicos.
¿QUÉ PASÓ CON YANDEL?
Con esta nueva fecha, Yandel continúa sumando presentaciones dentro de su gira internacional, tras haberse presentado ante miles de fans en Chile, Argentina, Perú y diversas ciudades de Estados Unidos.
A finales de septiembre, el excoach de La Voz México anunció doble fecha en Madrid, España, confirmando así su sólida presencia en la escena urbana global.
Además, el artista se encuentra nominado a dos categorías en los Latin Grammy 2025, donde compite por los premios a Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción de Reggaetón.