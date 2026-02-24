Persisten invasiones a ciclovías de Saltillo; IMMUS reconoce que aún no puede multar

El uso de la bicicleta en Saltillo ha venido acompañado de más reportes por invasión de ciclovías por parte de automovilistas, una problemática que se ha documentado en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el oriente, donde incluso unidades de carga han ocupado estos espacios destinados a ciclistas.

En ese contexto, el titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa, reconoció que actualmente el organismo no cuenta aún con la facultad operativa para aplicar sanciones directas, debido a que sigue en proceso la transferencia formal de atribuciones.

“Seguimos un poco trabados con el proceso de creación del instituto. Falta derogar responsabilidades en otras áreas y eso nos dificulta asumir completamente la atribución, incluso para temas de tránsito o sanciones”, informó.

El funcionario explicó que situaciones como la detectada en el distribuidor vial, donde vehículos invaden el carril para bicicletas, son casos “prototípicos” en la ciudad, por lo que se plantean soluciones de infraestructura para impedir físicamente esa invasión.

“Es el famoso asunto de instalar ‘orejas’, es decir, intervenciones físicas que bloqueen el paso de vehículos y permitan darle libertad y seguridad a la vía ciclista”, agregó.

La problemática se da en un momento en que el municipio trabaja en un nuevo reglamento de tránsito con enfoque en la prioridad al peatón y la movilidad no motorizada; además de proyectos tecnológicos como el desarrollo de una aplicación para medir el uso de ciclovías y aplicar inteligencia artificial en la sincronización de semáforos, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial.

De la Rosa añadió que, aunado a resolver los puntos críticos actuales, el instituto proyecta ampliar la red de infraestructura para bicicletas en la ciudad, en línea con el crecimiento del uso de este medio de transporte.

“El proyecto es ambicioso este año; no solo atender lo que ya ocurre, sino extender las longitudes para tener muchas más zonas por donde se pueda transitar”, afirmó.

En Saltillo, actualmente la infraestructura existente corresponde a ciclovías delimitadas en los extremos de las vialidades, cuya falta de protección ha sido una de las principales quejas de usuarios.

Mientras se concreta la reorganización operativa del IMMUS y el nuevo marco normativo, la autoridad municipal plantea combinar infraestructura, cultura vial y regulación para garantizar la seguridad de quienes se trasladan en bicicleta.