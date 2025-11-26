Detienen a Erick ‘N’, dueño del anexo Escudo de Salvación en Frontera

    Detienen a Erick ‘N’, dueño del anexo Escudo de Salvación en Frontera
    La persona fue detenida por un robo con violencia que se registró en septiembre. FOTO: CORTESÍA

FGE aclara que el arresto no está relacionado con el homicidio ocurrido en 2021

Erick “N”, propietario del anexo Escudo de Salvación y anteriormente involucrado en el caso de homicidio registrado hace tres años en ese centro de rehabilitación, fue detenido este miércoles.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado aclaró que la aprehensión no está vinculada con aquel proceso, sino con un robo con violencia ocurrido en septiembre pasado.

El delegado de la FGE en la región, Miguel Delgado, explicó que la persona cuenta con una orden de aprehensión por su presunta participación en el robo de una camioneta Hummer modelo 2005, color blanco, un hecho registrado en una pailería ubicada en la colonia Héroes de Nacozari, en Monclova. Según la investigación, en el delito intervinieron al menos otras dos personas, quienes aún no han sido detenidas.

“Esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema del homicidio del anexo; son asuntos que corren en rutas distintas”, precisó el delegado, al subrayar que el caso del fallecimiento continúa en proceso, con avances en la reparación del daño y atención a las víctimas.

Respecto al robo, Delgado detalló que, aunque no hubo uso de armas de fuego o armas blancas, Alfaro habría cometido el delito acompañado de dos individuos, con quienes habrían intimidado a la víctima para despojarla del vehículo. “Aquí tres personas intimidan a cualquiera”, señaló.

La orden de aprehensión fue avalada recientemente por un juez tras el avance de la investigación, lo que permitió la detención de Erick. Hasta el momento, no se reportan acuerdos ni arreglos entre las partes.

El detenido será presentado ante la autoridad judicial tan pronto como se programe la audiencia correspondiente.

La Fiscalía reiteró que el arresto no está relacionado con el caso del anexo, pese a las versiones que han circulado en redes sociales.

“No tiene nada que ver una cosa con la otra”, puntualizó el delegado.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

