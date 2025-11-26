Encuentran a hombre sin vida en Saltillo; investigan causas

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Encuentran a hombre sin vida en Saltillo; investigan causas
    Familiares encontraron a su primo dentro de la casa. Ulises Martínez

El sujeto fue hallado en una construcción en obra negra; era adicto al cristal

La tarde de este miércoles, un hombre fue localizado sin vida en una obra negra de su propiedad, ubicada en la colonia Nueva Imagen, luego de que sus familiares fueran a buscarlo al no saber nada de él desde el pasado domingo.

Se trata de Sebastián N., de 40 años, quien ese día le había dicho a su hermano que iría a trabajar, como era su costumbre, en una empresa de frituras. Todo parecía normal hasta que, el lunes, su hermano intentó comunicarse con él, pero no logró localizarlo ni obtuvo respuesta a sus llamadas.

Tampoco les pareció tan extraño en un inicio, pues sabían que Sebastián era adicto al cristal, problemática que venía arrastrando. Sin embargo, el miércoles alrededor de las 11:30 de la mañana decidieron ir a buscarlo al domicilio situado entre las calles Emiliano Zapata y Ernesto Valdés Leza, donde se encontraba el terreno en el que estaba construyendo.

Llamaron a la puerta, pero no hubo respuesta, por lo que se asomaron por una de las ventanas y vieron el cuerpo sobre el piso, con un tono morado. De inmediato dieron aviso al número de emergencias 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, pero no pudieron ingresar. Fue hasta que llegó personal de la Agencia de Investigación Criminal que se forzó la puerta para entrar.

Peritos y agentes ingresaron para recabar información. Hasta el momento no se ha determinado la causa del deceso; será la necropsia de ley la que establezca si se trató de una muerte natural o de un posible suicidio. También se considera la posibilidad de que haya muerto por asfixia al encender un anafre dentro del inmueble y no poder salir.

Será hasta que concluyan los trabajos correspondientes cuando se pueda determinar qué ocurrió y posteriormente entregar el cuerpo a la familia para realizar los servicios funerarios.

