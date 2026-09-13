Piden proteger a los seis gatitos comunitarios que viven en el Centro de Estudios Musicales de la Alameda de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones animalistas pidieron proteger a seis gatos que permanecen en el CEM, tras el retiro de otros ejemplares
Seis gatos que actualmente habitan en las instalaciones del Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas (CEM), ubicado en los Jardines de la Alameda de Saltillo, se encuentran en el centro de una petición de organizaciones animalistas que buscan garantizar su permanencia y atención.
Misión Miau y Esterilizados A.C., junto con personas que frecuentemente se encargan del cuidado de los felinos, solicitaron a las autoridades evaluar la situación de los animales y establecer un esquema de bienestar que permita atender sus necesidades.
De acuerdo con las organizaciones, los seis gatos permanecen actualmente en el recinto y no fueron capturados durante las acciones realizadas días atrás, en las que otros ejemplares fueron retirados del inmueble.
Ante esta situación, las agrupaciones plantearon que el Gobierno evalúe individualmente a los gatos para determinar, de acuerdo con su temperamento y personalidad, si alguno de ellos puede ser candidato a adopción.
Para aquellos que no sean susceptibles de ser adoptados, solicitaron que puedan permanecer en el Centro de Estudios Musicales bajo un esquema de cuidado permanente, con medidas de protección y seguimiento.
Entre las acciones que proponen se encuentran la esterilización de los animales, la aplicación periódica de vacunas y desparasitación, así como el suministro de alimentación y agua en condiciones adecuadas.
Las organizaciones señalaron que el objetivo es evitar que los gatos sean retirados del sitio sin considerar alternativas para garantizar su bienestar y pidieron que las autoridades establezcan un plan específico para los seis ejemplares.
¿POR QUÉ FUERON RETIRADOS OTROS GATOS DEL CEM?
La petición surgió después de los cuestionamientos generados por el retiro de otros gatos que anteriormente habitaban en las instalaciones del Centro de Estudios Musicales.
Eduardo Figueroa, director del CEM, informó mediante un comunicado difundido en redes sociales que en el inmueble se detectó un brote de pulgas entre los gatos, cuya propagación alcanzó distintas áreas del edificio.
Ante esta situación, explicó, se llevaron a cabo trabajos de fumigación y saneamiento, lo que obligó a suspender temporalmente las actividades en las zonas afectadas.
El director señaló que los gatos tuvieron que ser reubicados para evitar que quedaran expuestos a los productos químicos utilizados durante el proceso de fumigación.
Como parte de las acciones, el CEM solicitó la intervención de HerpPro Proyección Herpetológica, asociación especializada en protección animal, con el objetivo de realizar la captura de los felinos y apoyar en un proceso de reubicación.
La situación generó preocupación entre asociaciones y personas dedicadas a la protección animal que ya conocían la presencia de los gatos en las instalaciones y que acudían periódicamente para proporcionarles alimento.
La colocación de jaulas trampa y la posterior ausencia de alrededor de 20 gatos provocaron cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios solicitaron información sobre el destino de los animales y pidieron explicaciones al especialista encargado de la captura.
HERPPRO EXPLICA CÓMO FUE LA CAPTURA
José Luis Salinas, responsable de HerpPro Proyección Herpetológica, explicó que sus servicios fueron contratados directamente por el Centro de Estudios Musicales para realizar la captura y reubicación de los gatos.
De acuerdo con su versión, durante una primera visita contabilizó siete felinos en el lugar, mientras que posteriormente identificó un total de 11. De ellos, únicamente logró capturar cinco mediante el uso de jaulas trampa.
Salinas explicó que la captura de gatos comunitarios puede resultar complicada debido a que son animales rápidos y suelen desplazarse o trepar hacia sitios elevados. Por ello, señaló que las jaulas trampa fueron utilizadas como una alternativa para realizar el procedimiento de manera segura y evitar causarles lesiones.
El responsable de HerpPro indicó que los cinco gatos capturados fueron entregados a Bienestar Animal, donde recibirían limpieza y atención veterinaria antes de iniciar la búsqueda de hogares seguros y responsables.
Según explicó, su participación en el procedimiento terminó una vez que los ejemplares fueron entregados a dicha instancia para continuar con su atención.
Salinas también rechazó las acusaciones difundidas en redes sociales, en las que se le señala de haber utilizado a los gatos capturados como alimento para los reptiles que mantiene como parte de sus actividades de educación ambiental.
El especialista aseguró que esas acusaciones carecen de fundamento y sostuvo que las publicaciones han afectado su imagen y profesionalismo.
Además, señaló que en redes sociales se han difundido datos personales como su nombre, imagen y domicilio, por lo que analiza emprender acciones legales contra quienes resulten responsables de esas publicaciones.
PIDEN QUE LOS GATOS QUE PERMANECEN EN EL CEM SEAN PROTEGIDOS
En medio de esta controversia, Misión Miau y Esterilizados A.C. insistieron en que los seis gatos que todavía permanecen en el Centro de Estudios Musicales sean considerados dentro de un esquema de protección y bienestar animal.
Las organizaciones plantearon que cada ejemplar sea evaluado para determinar si puede ser adoptado o si, por sus características y comportamiento, resulta más conveniente mantenerlo en el espacio donde actualmente vive.
Como parte de su propuesta, pidieron que los animales que permanezcan en el inmueble sean esterilizados, vacunados y desparasitados periódicamente, además de contar con alimentación y agua adecuadas.
Las agrupaciones también hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar el abandono de gatos en la Alameda o en cualquier otro espacio público.
Asimismo, pidieron a quienes actualmente alimentan a los felinos hacerlo de manera responsable y proporcionarles alimento apropiado y agua limpia.
Las organizaciones rechazaron la percepción de que los gatos comunitarios representen una plaga y subrayaron que se trata de animales que requieren protección y cuidados.
“Los gatos son amor, son terapia. No son plaga, son seres sintientes. Son amigos y son familia”, expresaron en el mensaje difundido en redes sociales.
Como parte de su solicitud, Misión Miau y Esterilizados A.C. pidieron que los seis gatos no sean retirados sin que previamente exista un plan de atención y que se considere la posibilidad de mantenerlos en el recinto donde actualmente se encuentran.
La propuesta contempla que cada animal sea evaluado de manera individual y que, con base en su comportamiento y condiciones, se determine si puede ser adoptado o permanecer bajo un esquema de cuidado comunitario en las instalaciones del Centro de Estudios Musicales.
El caso mantiene abierta la discusión sobre el manejo de los gatos comunitarios que habitan en espacios públicos o institucionales de Saltillo, así como sobre la necesidad de combinar medidas de control poblacional, como la esterilización, con acciones permanentes de bienestar y atención veterinaria.