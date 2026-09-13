Piden proteger a los seis gatitos comunitarios que viven en el Centro de Estudios Musicales de la Alameda de Saltillo

Misión Miau y Esterilizados A.C., junto con personas que frecuentemente se encargan del cuidado de los felinos, solicitaron a las autoridades evaluar la situación de los animales y establecer un esquema de bienestar que permita atender sus necesidades.

Seis gatos que actualmente habitan en las instalaciones del Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas (CEM), ubicado en los Jardines de la Alameda de Saltillo, se encuentran en el centro de una petición de organizaciones animalistas que buscan garantizar su permanencia y atención.

De acuerdo con las organizaciones, los seis gatos permanecen actualmente en el recinto y no fueron capturados durante las acciones realizadas días atrás, en las que otros ejemplares fueron retirados del inmueble.

Ante esta situación, las agrupaciones plantearon que el Gobierno evalúe individualmente a los gatos para determinar, de acuerdo con su temperamento y personalidad, si alguno de ellos puede ser candidato a adopción.

Para aquellos que no sean susceptibles de ser adoptados, solicitaron que puedan permanecer en el Centro de Estudios Musicales bajo un esquema de cuidado permanente, con medidas de protección y seguimiento.

Entre las acciones que proponen se encuentran la esterilización de los animales, la aplicación periódica de vacunas y desparasitación, así como el suministro de alimentación y agua en condiciones adecuadas.

Las organizaciones señalaron que el objetivo es evitar que los gatos sean retirados del sitio sin considerar alternativas para garantizar su bienestar y pidieron que las autoridades establezcan un plan específico para los seis ejemplares.

¿POR QUÉ FUERON RETIRADOS OTROS GATOS DEL CEM?

La petición surgió después de los cuestionamientos generados por el retiro de otros gatos que anteriormente habitaban en las instalaciones del Centro de Estudios Musicales.

Eduardo Figueroa, director del CEM, informó mediante un comunicado difundido en redes sociales que en el inmueble se detectó un brote de pulgas entre los gatos, cuya propagación alcanzó distintas áreas del edificio.

Ante esta situación, explicó, se llevaron a cabo trabajos de fumigación y saneamiento, lo que obligó a suspender temporalmente las actividades en las zonas afectadas.

El director señaló que los gatos tuvieron que ser reubicados para evitar que quedaran expuestos a los productos químicos utilizados durante el proceso de fumigación.

Como parte de las acciones, el CEM solicitó la intervención de HerpPro Proyección Herpetológica, asociación especializada en protección animal, con el objetivo de realizar la captura de los felinos y apoyar en un proceso de reubicación.

La situación generó preocupación entre asociaciones y personas dedicadas a la protección animal que ya conocían la presencia de los gatos en las instalaciones y que acudían periódicamente para proporcionarles alimento.

La colocación de jaulas trampa y la posterior ausencia de alrededor de 20 gatos provocaron cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios solicitaron información sobre el destino de los animales y pidieron explicaciones al especialista encargado de la captura.

HERPPRO EXPLICA CÓMO FUE LA CAPTURA

José Luis Salinas, responsable de HerpPro Proyección Herpetológica, explicó que sus servicios fueron contratados directamente por el Centro de Estudios Musicales para realizar la captura y reubicación de los gatos.

De acuerdo con su versión, durante una primera visita contabilizó siete felinos en el lugar, mientras que posteriormente identificó un total de 11. De ellos, únicamente logró capturar cinco mediante el uso de jaulas trampa.