Gatita protege a sus ocho crías durante incendio en Torreón; bomberos las rescatan

El siniestro fue reportado alrededor de las 6:05 de la mañana del martes, en el cruce de las calles Del Colibrí y Del Faisán. Al llegar, los bomberos ingresaron al inmueble ante el reporte de posibles personas atrapadas.

TORREÓN, COAH.- Una gata se negó a abandonar a sus ocho crías mientras un incendio consumía un taller de carpintería en la colonia Villas La Merced, en Torreón .

En medio del humo y las llamas, los rescatistas encontraron a la gata junto a sus ocho crías. Los nueve felinos presentaban signos de desorientación por la inhalación de humo, pero fueron retirados del lugar y estabilizados.

La rápida intervención de los bomberos permitió controlar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas. No se reportaron personas lesionadas.

El origen del fuego aún es investigado. El propietario del inmueble señaló como una posibilidad que los gatitos hubieran provocado accidentalmente un contacto con cables o extensiones, aunque será Protección Civil quien determine la causa mediante el peritaje correspondiente.