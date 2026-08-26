Gatita protege a sus ocho crías durante incendio en Torreón; bomberos las rescatan

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    Gatita protege a sus ocho crías durante incendio en Torreón; bomberos las rescatan
    La felina permaneció junto a su camada pese al humo y las llamas. REDES SOCIALES

Una gata permaneció junto a sus ocho crías durante un incendio en Torreón, hasta que bomberos lograron rescatarlas

TORREÓN, COAH.- Una gata se negó a abandonar a sus ocho crías mientras un incendio consumía un taller de carpintería en la colonia Villas La Merced, en Torreón.

El siniestro fue reportado alrededor de las 6:05 de la mañana del martes, en el cruce de las calles Del Colibrí y Del Faisán. Al llegar, los bomberos ingresaron al inmueble ante el reporte de posibles personas atrapadas.

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En medio del humo y las llamas, los rescatistas encontraron a la gata junto a sus ocho crías. Los nueve felinos presentaban signos de desorientación por la inhalación de humo, pero fueron retirados del lugar y estabilizados.

La rápida intervención de los bomberos permitió controlar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas. No se reportaron personas lesionadas.

El origen del fuego aún es investigado. El propietario del inmueble señaló como una posibilidad que los gatitos hubieran provocado accidentalmente un contacto con cables o extensiones, aunque será Protección Civil quien determine la causa mediante el peritaje correspondiente.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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