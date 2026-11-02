Pierde el control de taxi y destroza camioneta estacionada al sur de Saltillo

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    Pierde el control de taxi y destroza camioneta estacionada al sur de Saltillo
    El taxi Nissan Versa terminó con daños en la parte frontal tras la colisión. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió poco después de las 23:00 horas en el cruce de las calles Nopal y Rayados; vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar el estruendo

Por ir a exceso de velocidad y no respetar un alto, un ruletero causó un fuerte choque la noche del domingo en la colonia Las Teresitas, al sur de Saltillo.

Los hechos se registraron poco después de las 23:00 horas, cuando un taxi Nissan Versa transitaba por la calle Nopal hacia el sur a velocidad inmoderada.

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En el cruce con la calle Rayados, el taxista no hizo alto, perdió el control del volante y se impactó de frente contra una camioneta Dodge RAM que estaba estacionada.

$!El accidente ocurrió en calles de la colonia Las Teresitas, al sur de Saltillo.
El accidente ocurrió en calles de la colonia Las Teresitas, al sur de Saltillo. MARTÍN ROJAS

El estruendo alertó a los dueños de la camioneta y a los vecinos, quienes salieron a ver qué había pasado y pidieron apoyo de las autoridades a través de grupos de WhatsApp.

Oficiales de Tránsito arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance y dialogaron con los involucrados para intentar conciliar la reparación de los daños.

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