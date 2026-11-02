Proyecta auto contra plaza comercial tras chocar por alcance en Saltillo; iba ebrio

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    Proyecta auto contra plaza comercial tras chocar por alcance en Saltillo; iba ebrio
    El Chevrolet Aveo terminó sobre el área de pasto de Plaza Patio tras el impacto. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura de la colonia La Florida; dos mujeres y el presunto responsable resultaron con golpes leves

Con daños cuantiosos y un conductor asegurado terminó un fuerte percance vial ocasionado por manejar a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, en Saltillo.

El accidente ocurrió poco antes de las 23:00 horas del domingo, sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en dirección de norte a sur. El responsable conducía un Nissan Versa negro a gran velocidad.

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$!El Nissan Versa presentó daños en la parte frontal luego de la colisión.
El Nissan Versa presentó daños en la parte frontal luego de la colisión. MARTÍN ROJAS

Al llegar a la calle De Vencejo, en la colonia La Florida, se estrelló contra la parte posterior de un Chevrolet Aveo blanco que estaba detenido esperando el siga del semáforo.

Por el fuerte golpe, el Aveo fue proyectado hacia el interior de Plaza Patio y terminó sobre el pasto, justo en la base de un anuncio espectacular.

$!Dos mujeres que viajaban en el vehículo afectado fueron valoradas en el lugar.
Dos mujeres que viajaban en el vehículo afectado fueron valoradas en el lugar. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del choque, tanto el presunto responsable como dos mujeres que viajaban en el auto impactado solo presentaron golpes leves y no necesitaron ser trasladados al hospital.

Agentes de Tránsito Municipal arrestaron al conductor del Versa, ya que despedía un fuerte olor a alcohol y dentro del coche le hallaron varias bebidas embriagantes.

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