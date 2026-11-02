Proyecta auto contra plaza comercial tras chocar por alcance en Saltillo; iba ebrio
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El percance ocurrió sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura de la colonia La Florida; dos mujeres y el presunto responsable resultaron con golpes leves
Con daños cuantiosos y un conductor asegurado terminó un fuerte percance vial ocasionado por manejar a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, en Saltillo.
El accidente ocurrió poco antes de las 23:00 horas del domingo, sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en dirección de norte a sur. El responsable conducía un Nissan Versa negro a gran velocidad.
Al llegar a la calle De Vencejo, en la colonia La Florida, se estrelló contra la parte posterior de un Chevrolet Aveo blanco que estaba detenido esperando el siga del semáforo.
Por el fuerte golpe, el Aveo fue proyectado hacia el interior de Plaza Patio y terminó sobre el pasto, justo en la base de un anuncio espectacular.
A pesar de lo aparatoso del choque, tanto el presunto responsable como dos mujeres que viajaban en el auto impactado solo presentaron golpes leves y no necesitaron ser trasladados al hospital.
Agentes de Tránsito Municipal arrestaron al conductor del Versa, ya que despedía un fuerte olor a alcohol y dentro del coche le hallaron varias bebidas embriagantes.