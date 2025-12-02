Pierde el control septuagenario y se estrella contra un árbol, al norte de Saltillo

Contra un árbol terminó el trayecto de un automovilista de la tercera edad que perdió el control de su vehículo en el cruce de José María Robles y José Musa de León, al mediodía de este martes en Saltillo.

El conductor fue identificado como Óscar ¨N¨, de 78 años, quien circulaba por la primera vía mencionada y, al llegar al cruce con José Musa de León, giró el volante para incorporarse hacia la avenida Luis Donaldo Colosio.

