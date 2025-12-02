Pierde el control septuagenario y se estrella contra un árbol, al norte de Saltillo

Saltillo
/ 2 diciembre 2025
    Pierde el control septuagenario y se estrella contra un árbol, al norte de Saltillo
    El Toyota Corolla quedó con daños en la parte frontal luego del impacto ocurrido al mediodía. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El automovilista no sufrió lesiones y permaneció en el sitio mientras familiares y aseguradora se hicieron cargo del percance

Contra un árbol terminó el trayecto de un automovilista de la tercera edad que perdió el control de su vehículo en el cruce de José María Robles y José Musa de León, al mediodía de este martes en Saltillo.

El conductor fue identificado como Óscar ¨N¨, de 78 años, quien circulaba por la primera vía mencionada y, al llegar al cruce con José Musa de León, giró el volante para incorporarse hacia la avenida Luis Donaldo Colosio.

TE PUEDE INTERESAR: Choca por malestar cardiaco y pierde la vida en el hospital en Ramos Arizpe

$!El automóvil fue remolcado a un corralón mientras se determinan los daños y responsabilidades.
El automóvil fue remolcado a un corralón mientras se determinan los daños y responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Sin embargo, aseguró desconocer la razón por la que el auto patinó, momento en el que soltó el volante. El vehículo, un Toyota Corolla, se descontroló por completo y el conductor ya no pudo frenarlo.

El automóvil subió al camellón central de la vialidad y avanzó sin control hasta impactarse contra un árbol, quedando con daños considerables en la parte frontal. El afectado notificó a sus familiares para que acudieran a auxiliarlo.

$!El conductor, de 78 años, permaneció en el lugar mientras arribaban sus familiares y la aseguradora.
El conductor, de 78 años, permaneció en el lugar mientras arribaban sus familiares y la aseguradora. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Afortunadamente, el hombre no resultó con lesiones de gravedad; únicamente presentó golpes leves. Permaneció en el sitio acompañado de sus familiares para solicitar la intervención de su aseguradora, la cual se hará cargo de los daños ocasionados.

Las autoridades solicitaron una grúa para retirar el vehículo y trasladarlo a un corralón mientras se resuelve la responsabilidad y los costos del percance.

