Vigilante termina grave tras caer en bulevar Carranza de Saltillo

Un guardia de seguridad privada se debate entre la vida y la muerte tras sufrir una caída cuando cruzaba el bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría.

Aún no se sabe si estaba asignado a la custodia de la delegación del Seguro Social; presentó una posible fractura de cráneo. Una ambulancia de un servicio particular que pasaba por el lugar detuvo su marcha para que los paramédicos le brindaran primeros auxilios.

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El hombre, quien aparenta una edad de entre 45 y 50 años, fue llevado de urgencia a la Clínica Dos. Vestía el uniforme, que consiste en pantalón azul oscuro y camisola blanca. Según testigos, al hombre lo vieron cruzar dicho bulevar y desvanecerse cerca del camellón central.