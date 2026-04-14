Vigilante termina grave tras caer en bulevar Carranza de Saltillo

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    Vigilante termina grave tras caer en bulevar Carranza de Saltillo
    Paramédicos le dieron los primeros auxilios en el lugar.

Sufrió una probable fractura de cráneo que lo dejó inconsciente en plena avenida

Un guardia de seguridad privada se debate entre la vida y la muerte tras sufrir una caída cuando cruzaba el bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría.

Aún no se sabe si estaba asignado a la custodia de la delegación del Seguro Social; presentó una posible fractura de cráneo. Una ambulancia de un servicio particular que pasaba por el lugar detuvo su marcha para que los paramédicos le brindaran primeros auxilios.

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El hombre, quien aparenta una edad de entre 45 y 50 años, fue llevado de urgencia a la Clínica Dos. Vestía el uniforme, que consiste en pantalón azul oscuro y camisola blanca. Según testigos, al hombre lo vieron cruzar dicho bulevar y desvanecerse cerca del camellón central.

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