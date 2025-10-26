Policía de Monterrey evita que coahuilense se quite la vida

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Policía de Monterrey evita que coahuilense se quite la vida
    Oficiales de la Policía de Monterrey lograron impedir que un hombre de 59 años se arrojara desde un puente peatonal en el centro de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Los efectivos lograron convencerlo de desistir y fue trasladado para recibir atención médica tras mostrar signos de depresión por la reciente pérdida de su esposa

Un hombre originario de Coahuila que intentaba lanzarse desde un puente peatonal en el centro de Monterrey fue rescatado por oficiales de la Policía local la noche del pasado viernes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:20 horas en la intersección de la avenida Juárez y Ruperto Martínez, frente al Mercado Juárez.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a un masculino postrado al filo del puente peatonal. De inmediato, los oficiales se acercaron y entablaron diálogo con la persona, identificada como Sabino V., de 59 años y coahuilense.

Durante la conversación, el hombre explicó que su esposa había fallecido recientemente, hecho que lo sumió en depresión y lo llevó a intentar quitarse la vida. Gracias a la capacitación de los oficiales en intervenciones de crisis, y a la estrategia de seguridad “Escudo” implementada por la administración municipal, lograron acercarse de manera segura y convencerlo de no saltar.

Tras varios minutos de diálogo, los efectivos lograron ponerlo a salvo y descendieron con él del puente para que recibiera atención de los elementos de Protección Civil, quienes se encargaron de valorar su estado de salud y brindarle apoyo psicológico.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

