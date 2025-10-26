Policía de Monterrey evita que coahuilense se quite la vida

Un hombre originario de Coahuila que intentaba lanzarse desde un puente peatonal en el centro de Monterrey fue rescatado por oficiales de la Policía local la noche del pasado viernes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:20 horas en la intersección de la avenida Juárez y Ruperto Martínez, frente al Mercado Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Standard & Poor’s otorga a Saltillo calificación ‘mxAA+’, una de las más altas del país