Pone en marcha TecNM campus Saltillo etapa local del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas 2026

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    Pone en marcha TecNM campus Saltillo etapa local del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas 2026
    Los alumnos participantes presentan evaluaciones individuales en línea para clasificar a la fase regional que se celebrará en octubre. CORTESÍA

Un total de 141 jóvenes compiten en línea para avanzar a las fases regional y nacional del certamen académico

Con la participación de 141 alumnos —71 en el área de Ciencias Básicas y 70 en Ciencias Económico-Administrativas— dio inicio la etapa local del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas (ENECB) 2026, en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo.

La ceremonia inaugural estuvo a cargo de la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, quien encabezó el acto desde el Laboratorio de Ciencias Básicas. Estuvo acompañada por autoridades directivas y académicas, entre ellas Tere Borrego Jiménez, subdirectora Académica; Daniel Salas Rodríguez, jefe de Ciencias Básicas; Rosa Isela Martínez de los Santos, jefa de Ciencias Económico-Administrativas; así como presidentes de Academia y Patricia Espinosa Aguilón, encargada de Vinculación y asesora del Capítulo Estudiantil de Ciencias Básicas.

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Durante la apertura, se transmitió un mensaje en video del director general del TecNM, Ramón Jiménez López, quien exhortó a participantes y asesores a dar su máximo esfuerzo, destacando que el dominio de estas disciplinas resulta indispensable para la formación de las y los futuros ingenieros.

EVALUACIÓN DIGITAL EN PLATAFORMA NACIONAL

Por su parte, Sánchez Ruiz reconoció el trabajo del equipo organizador y la destacada respuesta del alumnado, subrayando que la sede Saltillo se posiciona entre los planteles con mayor convocatoria dentro de los 254 institutos que integran el sistema TecNM a nivel nacional.

El certamen tiene como propósito elevar la calidad del aprendizaje en materias como matemáticas, física y química, además de reconocer e incentivar, con un enfoque incluyente, la capacidad y preparación técnica del estudiantado para la resolución multidisciplinaria de problemas.

$!Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, directora del TecNM Unidad Saltillo, puso en marcha el Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas
Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, directora del TecNM Unidad Saltillo, puso en marcha el Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas CORTESÍA

La fase inicial se realiza de manera individual y simultánea en la plataforma digital del TecNM, donde las y los concursantes resuelven evaluaciones académicas correspondientes a sus respectivas áreas. Aquellos que obtengan los puntajes más altos asegurarán su pase a la contienda regional.

BUSCAN PASE A LAS FASES REGIONAL Y NACIONAL

El calendario oficial del certamen establece que la segunda etapa (Regional) se desarrollará durante el mes de octubre, mientras que la fase final a nivel nacional tendrá lugar en noviembre.

$!Los alumnos buscan el pase a la final del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas.
Los alumnos buscan el pase a la final del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas. CORTESÍA

En la estructura competitiva del TecNM —que abarca eventos académicos, culturales y deportivos—, el campus Saltillo pertenece a la Región 2, en la que disputa el pase frente a delegaciones de estados como Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas.

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