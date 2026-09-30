Pone en marcha TecNM campus Saltillo etapa local del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas 2026

Con la participación de 141 alumnos —71 en el área de Ciencias Básicas y 70 en Ciencias Económico-Administrativas— dio inicio la etapa local del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas (ENECB) 2026, en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo. La ceremonia inaugural estuvo a cargo de la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, quien encabezó el acto desde el Laboratorio de Ciencias Básicas. Estuvo acompañada por autoridades directivas y académicas, entre ellas Tere Borrego Jiménez, subdirectora Académica; Daniel Salas Rodríguez, jefe de Ciencias Básicas; Rosa Isela Martínez de los Santos, jefa de Ciencias Económico-Administrativas; así como presidentes de Academia y Patricia Espinosa Aguilón, encargada de Vinculación y asesora del Capítulo Estudiantil de Ciencias Básicas.

Durante la apertura, se transmitió un mensaje en video del director general del TecNM, Ramón Jiménez López, quien exhortó a participantes y asesores a dar su máximo esfuerzo, destacando que el dominio de estas disciplinas resulta indispensable para la formación de las y los futuros ingenieros. EVALUACIÓN DIGITAL EN PLATAFORMA NACIONAL Por su parte, Sánchez Ruiz reconoció el trabajo del equipo organizador y la destacada respuesta del alumnado, subrayando que la sede Saltillo se posiciona entre los planteles con mayor convocatoria dentro de los 254 institutos que integran el sistema TecNM a nivel nacional. El certamen tiene como propósito elevar la calidad del aprendizaje en materias como matemáticas, física y química, además de reconocer e incentivar, con un enfoque incluyente, la capacidad y preparación técnica del estudiantado para la resolución multidisciplinaria de problemas.

La fase inicial se realiza de manera individual y simultánea en la plataforma digital del TecNM, donde las y los concursantes resuelven evaluaciones académicas correspondientes a sus respectivas áreas. Aquellos que obtengan los puntajes más altos asegurarán su pase a la contienda regional. BUSCAN PASE A LAS FASES REGIONAL Y NACIONAL El calendario oficial del certamen establece que la segunda etapa (Regional) se desarrollará durante el mes de octubre, mientras que la fase final a nivel nacional tendrá lugar en noviembre.

En la estructura competitiva del TecNM —que abarca eventos académicos, culturales y deportivos—, el campus Saltillo pertenece a la Región 2, en la que disputa el pase frente a delegaciones de estados como Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas.