Ponen en orden camellón del Colosio y refuerzan mantenimiento vial en Saltillo

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Saltillo
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    Ponen en orden camellón del Colosio y refuerzan mantenimiento vial en Saltillo
    La limpieza busca mantener despejadas las áreas centrales de una de las principales vialidades de Saltillo. CORTESÍA

Cuadrillas trabajaron entre Venustiano Carranza y Eulalio Gutiérrez para retirar hierba, residuos y mejorar las condiciones del camellón

La maleza que había ganado espacio en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio comenzó a ser retirada como parte de una jornada de limpieza que se extendió por uno de los corredores viales más transitados de Saltillo.

Las labores se concentraron en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza y Eulalio Gutiérrez, donde cuadrillas realizaron deshierbe, retiro de residuos y trabajos de mantenimiento para mejorar las condiciones del camellón.

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Además de la limpieza, se aplicó pintura amarilla en el cordón cuneta del camellón central del bulevar Venustiano Carranza, con lo que se busca hacer más visible esta zona para quienes circulan diariamente por el sector.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento urbano que se realizan a partir de reportes ciudadanos, incluidos los recibidos mediante el asistente virtual “Saltillo fácil”.

El deterioro de camellones, acumulación de maleza y falta de mantenimiento no solamente afectan la imagen de las vialidades, sino que también pueden dificultar la visibilidad de conductores y peatones, particularmente en puntos de alta circulación.

La intervención se suma a las labores que se realizan en diferentes sectores de Saltillo para mantener en mejores condiciones las principales avenidas y espacios públicos.

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El bulevar Luis Donaldo Colosio es uno de los principales ejes de movilidad de la ciudad, por lo que los trabajos buscan mantener despejado el camellón y mejorar las condiciones de circulación en esta zona.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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