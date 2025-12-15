Posadas: nueve noches de fe, historia y tradición en Saltillo

Las posadas son una de las tradiciones navideñas más queridas y emblemáticas de México. Se celebran durante nueve días, del 16 al 24 de diciembre, justo antes de la Nochebuena.

Su significado central es de carácter religioso y se enfoca en el peregrinaje de María y José. A través de esta tradición se recrea su travesía desde Nazaret hasta Belén, en busca de un refugio o “posada” donde pudiera nacer Jesús.

La duración de las posadas también tiene un simbolismo particular dentro de la tradición católica. Los nueve días de celebración representan los nueve meses de gestación de Jesús en el vientre de María, o bien, los nueve días que habría durado el viaje hacia Belén.

Históricamente, las posadas son un claro ejemplo de sincretismo cultural, ya que fusionan prácticas prehispánicas con las costumbres religiosas traídas por los españoles durante la época colonial.

Antes de la llegada de los evangelizadores, los pueblos mexicas celebraban en estas fechas el nacimiento del dios Huitzilopochtli. Con la colonización, esta festividad fue sustituida por las llamadas “Misas de Aguinaldo”, que dieron origen a las actuales posadas.

El elemento central de la celebración es el acto de “pedir posada”. Los participantes se dividen en dos grupos: los peregrinos, que solicitan alojamiento, y los posaderos, que inicialmente lo niegan hasta finalmente abrir las puertas.

Otro símbolo indispensable es la piñata, tradicionalmente en forma de estrella de siete picos, cada uno de los cuales representa uno de los siete pecados capitales. Al romperla, con los ojos vendados —símbolo de la fe—, se representa la victoria del bien sobre el mal.

La celebración concluye con la entrega de aguinaldos, pequeñas bolsas con dulces y frutas. Tampoco pueden faltar el ponche caliente, los tamales o los buñuelos, que acompañan la convivencia.

Más allá de su dimensión religiosa, las posadas son una celebración de la unidad familiar y comunitaria, así como de la generosidad, la hospitalidad y la alegría, valores que fortalecen los lazos sociales en México.