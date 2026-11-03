Premian creatividad y tradición en concurso de altares de Saltillo

Como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la premiación del Segundo Concurso de Altares de Muertos, en el que participaron 21 dependencias municipales. El primer lugar fue para el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), que recibió un premio de 10 mil pesos; el segundo sitio correspondió a la Dirección de Atención Ciudadana, con 6 mil pesos, mientras que la Dirección de Desarrollo Rural obtuvo el tercer lugar y un premio de 4 mil pesos.

Durante la ceremonia, acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el alcalde felicitó a las áreas participantes y destacó que, además de recordar y honrar a los seres queridos, esta actividad permitió fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo y la colaboración entre el personal del Ayuntamiento. Asimismo, reconoció la labor que realizan diariamente las y los trabajadores municipales en beneficio de la comunidad y señaló que su esfuerzo contribuye al desarrollo de Saltillo. Por su parte, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, explicó que el objetivo del concurso es fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el orgullo por las tradiciones mexicanas, además de fortalecer la identidad cultural entre quienes integran el Gobierno Municipal.

Destacó que la convocatoria ha tenido una respuesta creciente, pues mientras en 2025 participaron 14 dependencias, en esta segunda edición se sumaron 21, lo que representa siete áreas más y consolida esta actividad como una tradición entre el personal municipal. En la premiación también estuvieron presentes María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura y Rescate de Valores Humanos; Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, y Nidia Patricia García Esquivel, evaluadora del concurso.