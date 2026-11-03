Premian creatividad y tradición en concurso de altares de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Premian creatividad y tradición en concurso de altares de Saltillo
    El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) obtuvo el primer lugar y recibió un premio de 10 mil pesos. CORTESÍA

En el concurso participaron 21 dependencias municipales, siete más que en la edición de 2025

Como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la premiación del Segundo Concurso de Altares de Muertos, en el que participaron 21 dependencias municipales.

El primer lugar fue para el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), que recibió un premio de 10 mil pesos; el segundo sitio correspondió a la Dirección de Atención Ciudadana, con 6 mil pesos, mientras que la Dirección de Desarrollo Rural obtuvo el tercer lugar y un premio de 4 mil pesos.

Recorre Saltillo 106 comunidades rurales para acercar apoyos al campo

Durante la ceremonia, acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el alcalde felicitó a las áreas participantes y destacó que, además de recordar y honrar a los seres queridos, esta actividad permitió fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo y la colaboración entre el personal del Ayuntamiento.

Asimismo, reconoció la labor que realizan diariamente las y los trabajadores municipales en beneficio de la comunidad y señaló que su esfuerzo contribuye al desarrollo de Saltillo.

Por su parte, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, explicó que el objetivo del concurso es fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el orgullo por las tradiciones mexicanas, además de fortalecer la identidad cultural entre quienes integran el Gobierno Municipal.

‘En Saltillo mantenemos vivas nuestras tradiciones’: Javier Díaz

Destacó que la convocatoria ha tenido una respuesta creciente, pues mientras en 2025 participaron 14 dependencias, en esta segunda edición se sumaron 21, lo que representa siete áreas más y consolida esta actividad como una tradición entre el personal municipal.

En la premiación también estuvieron presentes María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura y Rescate de Valores Humanos; Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, y Nidia Patricia García Esquivel, evaluadora del concurso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altar De Muertos
Día De Muertos
Tradiciones

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rehén de Trump

Rehén de Trump
true

Falla Infonavit. Opera como “banco” y abandona su objeto primordial
true

POLITICÓN: Ania Sánchez, principal obstáculo para resolver el conflicto del Tec Saltillo
La CFE mantiene en alerta a más de 3 mil trabajadores para atender posibles daños en la infraestructura eléctrica por el frente frío 4.

Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila
Una madre de familia denunció en redes sociales la presunta presencia de agujas en dulces recolectados durante Halloween.

Alertan por presuntas agujas en dulces entregados durante Halloween en Saltillo
Renato Paiva deberá recurrir a sus futbolistas juveniles en las últimas dos jornadas para alcanzar los mil 170 minutos exigidos.

Santos Laguna sigue sin cumplir la regla de menores en el Apertura 2026
El presidente declaró el lunes que no tenía prisa por reanudar los ataques militares contra Irán, pero advirtió que Estados Unidos le dará a Irán “un buen escarmiento” pronto si la última ronda de conversaciones de paz no da frutos.

Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones
Trump calificó la ayuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares como “el mejor argumento que tienen estos lunáticos de la izquierda”.

Trump afirma que EU pondrá fin a los 4 mil millones de dólares en ayuda anual a Israel