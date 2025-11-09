Prende fuego a la casa de su pareja tras discusión, en Saltillo

Una mujer, que presuntamente padece de sus facultades mentales, le prendió fuego a la vivienda de su pareja sentimental tras sostener una discusión, en la colonia El Toreo, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando vecinos de la zona reportaron al 911 que dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Juan Escutia se visualizaban feroces llamas. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre pierde la vida tras ser atropellado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y establecieron un perímetro de seguridad para proteger a los presentes. Testigos indicaron que la mujer fue quien le prendió fuego a la vivienda y luego huyó con rumbo desconocido. El hombre, a quien apodan “Guingaro”, logró salir a tiempo, ya que debido a la acumulación de basura, el incendio se propagó rápidamente.