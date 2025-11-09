Prende fuego a la casa de su pareja tras discusión, en Saltillo

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Prende fuego a la casa de su pareja tras discusión, en Saltillo
    La vivienda de la pareja sentimental quedó parcialmente consumida por las llamas provocadas por la mujer tras la discusión. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El incendio fue controlado por Bomberos sin que se registraran víctimas, aunque provocó cuantiosas pérdidas materiales en la vivienda

Una mujer, que presuntamente padece de sus facultades mentales, le prendió fuego a la vivienda de su pareja sentimental tras sostener una discusión, en la colonia El Toreo, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando vecinos de la zona reportaron al 911 que dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Juan Escutia se visualizaban feroces llamas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre pierde la vida tras ser atropellado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza

$!Policías municipales resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Policías municipales resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y establecieron un perímetro de seguridad para proteger a los presentes.

Testigos indicaron que la mujer fue quien le prendió fuego a la vivienda y luego huyó con rumbo desconocido.

El hombre, a quien apodan Guingaro, logró salir a tiempo, ya que debido a la acumulación de basura, el incendio se propagó rápidamente.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para sofocar el incendio y evitar que se propagara a otras casas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para sofocar el incendio y evitar que se propagara a otras casas. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para iniciar de manera inmediata los trabajos de sofocamiento. Tras varios minutos de intenso trabajo, el incendio fue controlado por completo, resultando únicamente en pérdidas materiales.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al hombre, quien no presentó lesiones.

Finalmente, las autoridades indicaron a los familiares que deben acudir al Ministerio Público para interponer una denuncia y dar con la responsable del incendio.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Subdirector de Turismo destaca que la ciudad cuenta con museos de interés histórico, científico, deportivo y cultural.

Saltillo espera cerrar el 2025 con 240 mil visitantes y fuerte derrama económica
La académica Berenice de la Peña advirtió que un impuesto a los videojuegos violentos no resolverá por sí solo el problema del incremento de la agresividad en niñas, niños y adolescentes.

Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos
Personal médico aplica la vacuna contra el neumococo en clínicas del IMSS y hospitales públicos de Saltillo, como parte de la estrategia preventiva ante el aumento de casos de neumonía.

Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno

true

POLITICÓN: Revelan fotos de la boda de los ‘novios del Bienestar’

Trampa futura

Trampa futura
...porque el causante soy

...porque el causante soy
Ven factible que ciudadanos lleguen caminando, tomen un café o coman en un restaurante al aire libre y disfruten un espectáculo.

Ve AMPI potencial para que Centro Histórico de Saltillo se transforme en una ‘mini Condesa’
Vecinos de la colonia Bellavista denunciaron que un terreno baldío en la calle Ayuntamiento se ha convertido en foco de basura y malos olores ante la falta de limpieza.

Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza