Prende fuego a la casa de su pareja tras discusión, en Saltillo
El incendio fue controlado por Bomberos sin que se registraran víctimas, aunque provocó cuantiosas pérdidas materiales en la vivienda
Una mujer, que presuntamente padece de sus facultades mentales, le prendió fuego a la vivienda de su pareja sentimental tras sostener una discusión, en la colonia El Toreo, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando vecinos de la zona reportaron al 911 que dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Juan Escutia se visualizaban feroces llamas.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y establecieron un perímetro de seguridad para proteger a los presentes.
Testigos indicaron que la mujer fue quien le prendió fuego a la vivienda y luego huyó con rumbo desconocido.
El hombre, a quien apodan “Guingaro”, logró salir a tiempo, ya que debido a la acumulación de basura, el incendio se propagó rápidamente.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para iniciar de manera inmediata los trabajos de sofocamiento. Tras varios minutos de intenso trabajo, el incendio fue controlado por completo, resultando únicamente en pérdidas materiales.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al hombre, quien no presentó lesiones.
Finalmente, las autoridades indicaron a los familiares que deben acudir al Ministerio Público para interponer una denuncia y dar con la responsable del incendio.