Prepara el Pueblo Mágico de General Cepeda, Coahuila, festival de las Brasas y el Vino

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Saltillo
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    Prepara el Pueblo Mágico de General Cepeda, Coahuila, festival de las Brasas y el Vino
    General Cepeda se prepara para recibir visitantes durante el festival Brasas y Vino este domingo 16 de agosto. CORTESÍA

El encuentro se realizará el domingo 16 de agosto con gastronomía, enología y música en la Plaza Independencia

GENERAL CEPEDA, COAH.- Gastronomía, vinos y música serán los principales atractivos del festival Brasas y Vino, que se realizará este domingo 16 de agosto en General Cepeda, como parte de las actividades para impulsar el turismo y proyectar la riqueza gastronómica de este Pueblo Mágico.

Durante una rueda de prensa fueron presentados los detalles del encuentro, que busca reunir a habitantes y visitantes en una jornada dedicada a los sabores regionales y la producción vitivinícola de la zona.

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De acuerdo con la información difundida por autoridades y organizadores, el festival se desarrollará en la Plaza Independencia, donde se contempla la participación de expositores gastronómicos y actividades relacionadas con la preparación de alimentos a las brasas, acompañadas de vinos y música en vivo.

La celebración forma parte de la estrategia para fortalecer la actividad turística de General Cepeda, municipio que en los últimos años ha incrementado su oferta relacionada con el turismo gastronómico y vitivinícola. La región cuenta con distintos establecimientos dedicados a la producción de vino y experiencias enoturísticas.

La organización del evento cuenta con respaldo de la Secretaría de Turismo de Coahuila y de la Oficina de Convenciones y Visitantes, cuya participación busca contribuir a la promoción del municipio y atraer visitantes de otros puntos del estado.

La convocatoria invita a las familias y turistas a acudir el domingo 16 de agosto para disfrutar de una propuesta que combina productos locales, gastronomía, bebidas y entretenimiento en el centro histórico de General Cepeda.

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Con este tipo de actividades, el municipio busca aprovechar su patrimonio, tradiciones y oferta gastronómica para generar mayor movimiento turístico y fortalecer la economía de prestadores de servicios.

El festival Brasas y Vino se suma así al calendario de actividades que buscan posicionar a General Cepeda como un destino para quienes buscan experiencias vinculadas con la gastronomía, la cultura y los vinos de Coahuila.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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