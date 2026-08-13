Prepara el Pueblo Mágico de General Cepeda, Coahuila, festival de las Brasas y el Vino

Durante una rueda de prensa fueron presentados los detalles del encuentro, que busca reunir a habitantes y visitantes en una jornada dedicada a los sabores regionales y la producción vitivinícola de la zona.

GENERAL CEPEDA, COAH.- Gastronomía, vinos y música serán los principales atractivos del festival Brasas y Vino, que se realizará este domingo 16 de agosto en General Cepeda , como parte de las actividades para impulsar el turismo y proyectar la riqueza gastronómica de este Pueblo Mágico.

De acuerdo con la información difundida por autoridades y organizadores, el festival se desarrollará en la Plaza Independencia, donde se contempla la participación de expositores gastronómicos y actividades relacionadas con la preparación de alimentos a las brasas, acompañadas de vinos y música en vivo.

La celebración forma parte de la estrategia para fortalecer la actividad turística de General Cepeda, municipio que en los últimos años ha incrementado su oferta relacionada con el turismo gastronómico y vitivinícola. La región cuenta con distintos establecimientos dedicados a la producción de vino y experiencias enoturísticas.

La organización del evento cuenta con respaldo de la Secretaría de Turismo de Coahuila y de la Oficina de Convenciones y Visitantes, cuya participación busca contribuir a la promoción del municipio y atraer visitantes de otros puntos del estado.

La convocatoria invita a las familias y turistas a acudir el domingo 16 de agosto para disfrutar de una propuesta que combina productos locales, gastronomía, bebidas y entretenimiento en el centro histórico de General Cepeda.