Preparan en Saltillo Congreso Internacional sobre Manejo de Pastizales en la Narro

José Javier Ochoa Espinoza, maestro investigador y jefe del Departamento de Recursos Naturales Renovables de la UAAAN, además de presidente del comité organizador, explicó que el encuentro será organizado por la Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales y tendrá este año un significado especial al realizarse en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

Investigadores, productores, estudiantes y especialistas de México y otros países se reunirán en Saltillo durante el XV Congreso Internacional sobre Manejo de Pastizales, que se realizará del 23 al 25 de septiembre en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

Durante tres días se desarrollarán actividades técnicas, científicas y de educación ambiental, con el propósito de abordar el manejo de estos ecosistemas y, al mismo tiempo, acercar el tema a estudiantes y público en general.

“Una parte de los objetivos de este año es visibilizar a estos pueblos pastores haciendo del conocimiento de la sociedad en general la importancia de los pastizales”, señaló Ochoa Espinoza.

CONFERENCIAS Y TALLERES

El programa contempla conferencias magistrales durante los primeros días del encuentro, además de trabajos técnico-científicos que se desarrollarán en diferentes espacios de la UAAAN.

Las conferencias magistrales tendrán como sede el auditorio Carlos S. Martínez, con capacidad aproximada para 400 personas, mientras que otras actividades se distribuirán en distintos departamentos de la universidad.

Entre los talleres contemplados se encuentra “Suelos sanos para pastizales sanos”, dirigido a quienes buscan conocer de manera práctica las características y capacidades de los suelos donde se desarrolla el pastoreo. También se impartirá un taller sobre elaboración de bloques multinutricionales, enfocado en brindar herramientas a productores para la alimentación de sus animales durante épocas críticas.

De acuerdo con Ochoa Espinoza, estas actividades no están dirigidas exclusivamente a especialistas, sino que pueden participar estudiantes, técnicos y personas con interés en el tema, aunque algunos talleres tendrán cupo limitado.

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES

Uno de los cambios que los organizadores buscan impulsar en esta edición es una mayor participación de la sociedad. Para ello, se realizará un rally de educación ambiental dirigido principalmente a estudiantes de secundaria y preparatoria, con la participación de distintas instituciones, asociaciones civiles e iniciativa privada.

La intención, explicó el investigador, es que el acercamiento a los pastizales no se limite a un ámbito académico. “Este es un tema que también es lúdico y hay que aprovecharlo en ese sentido”, comentó.

El congreso también contempla una exposición comercial e informativa y otras actividades relacionadas con la educación ambiental.

MARIPOSA MONARCA, PARTE DEL PROGRAMA

Dentro del marco del congreso se llevará a cabo, además, la séptima reunión del Grupo de Trabajo para el Monitoreo y la Conservación de la Ruta Migratoria de la Mariposa Monarca en México.

El encuentro tendrá una sesión abierta a personas interesadas en el tema de la conservación de la especie y otra enfocada en los trabajos de planeación del grupo.

Ochoa Espinoza explicó que la ruta migratoria de la mariposa atraviesa los pastizales centrales de Norteamérica durante su recorrido entre Canadá, Estados Unidos y México.

También se contempla una visita al Rancho Los Ángeles, donde los participantes podrán conocer directamente los pastizales y parte de la biodiversidad de la región.

ESPERAN PARTICIPANTES DE VARIOS ESTADOS

En ediciones anteriores de los congresos de la Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales se ha registrado una asistencia de entre 300 y 500 personas.

Para esta edición se prevé la participación de asistentes de Coahuila y otros estados del norte de México, entre ellos Chihuahua, Nuevo León y Zacatecas, además de invitados de Estados Unidos y otros países.

El Congreso Internacional sobre Manejo de Pastizales regresará a la UAAAN después de varios años. Ochoa Espinoza recordó que las primeras ediciones del actual ciclo se realizaron en distintas entidades y que la primera y tercera tuvieron como sede a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Para los organizadores, la realización del encuentro en Saltillo representa, además, una oportunidad para acercar a la población a los pastizales de la región y conocer su importancia.

“Coahuila es muy importante y esta región Sureste, por los pastizales naturales que tiene”, destacó Ochoa Espinoza.