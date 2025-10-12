Preparan envío guadalupano y colecta mundial del Domund, informa Obispo de Saltillo

Saltillo
/ 12 octubre 2025
    Preparan envío guadalupano y colecta mundial del Domund, informa Obispo de Saltillo
    Hilario González García, obispo de Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Hilario González —obispo de Saltillo— habló sobre dos actividades que se realizarán en próximos días: el envío de mensajeros guadalupanos en Monclova y la colecta mundial para apoyar las misiones.

El obispo de Saltillo, Hilario González García, comentó que el próximo sábado se llevará a cabo en Monclova el envío del Itinerario Guadalupano, una tradición que marca el inicio de los 46 rosarios previos al 12 de diciembre.

Dijo que este año el encuentro se desarrollará bajo el lema “Una tilma, un corazón y una misión”, y que reunirá a más de 800 participantes en el Colegio La Salle de Monclova. Ahí, se hará el envío simbólico de los mensajeros guadalupanos provenientes de distintas parroquias.

“Serán 46 días de reflexión sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe y sobre nuestra conversión al Señor”, comentó. Agregó que este acto busca recordar el compromiso de los creyentes con su comunidad. “Tenemos todos una misión que cumplir para el bien de los demás”, dijo.

COLECTA MISIONERA

El obispo también se refirió al Domingo Mundial de las Misiones (Domund), que se celebrará el 19 de octubre bajo el lema “Misioneros de esperanza entre los pueblos”.

Explicó que esta colecta es parte de una iniciativa global impulsada por la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, y que los recursos recaudados se destinan al sostenimiento de misioneros en países donde el cristianismo es minoría. “Esa colecta se distribuye sobre todo en países de África, Asia y América del Sur, para la construcción de iglesias, obra social, salud o educación”, comentó.

Añadió que Saltillo ha sido una comunidad solidaria con esta causa y destacó que, además de la cooperación económica, la oración es una forma de acompañar a los misioneros. “Lo que se pueda dar, lo que caiga, sirve. Y la oración también ayuda a sostenerlos”, dijo.

GRATITUD Y HUMILDAD

Durante la misa de este domingo, González habló sobre el pasaje evangélico de los diez leprosos curados por Jesús y la importancia de mantener una actitud de agradecimiento.

“Solo uno regresó a dar gracias. A veces se nos olvida agradecer o damos las cosas por obligación o compromiso. Ojalá tengamos una actitud humana y cristiana de gratitud”, comentó.

El obispo añadió que la falta de gratitud suele estar ligada a la soberbia y que reconocer los gestos de los demás es una forma de humildad. “La soberbia endurece el corazón y hace pensar que todo se nos debe. Hay que reconocer que todo lo que hacen por nosotros son bendiciones que hay que agradecer”, concluyó.

Temas


Colecta
Religión

Localizaciones


Monclova
Saltillo

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

