Presentan en Saltillo ‘El arte de vivir en la era de las distracciones’, sobre el reto de recuperar el sentido de la vida en la era digital

La reflexión sobre la felicidad, el sentido de la vida y la manera en que las personas enfrentan una época marcada por la conexión permanente son algunos de los temas que aborda José Ángel Gámez en su libro El arte de vivir en la era de las distracciones, presentado este miércoles en la capital coahuilense. Durante la presentación, Gerardo Castillo Rodríguez destacó que la obra aborda la búsqueda de la felicidad a partir de principios como el amor al prójimo, la justicia, la verdad y la libertad. Señaló que Gámez vincula estos conceptos con la educación y el desarrollo de habilidades personales que permitan enfrentar las circunstancias de la vida.

Entre los planteamientos de la obra mencionó la necesidad de fortalecer la autoconciencia, la gestión emocional, la autoestima, la inteligencia interpersonal, la toma de decisiones y la solución de problemas. Para Castillo Rodríguez, estos elementos deben formar parte de una educación que no se limite a la preparación académica o profesional. El panelista también destacó la importancia del entorno familiar en la formación de las personas y sostuvo que la educación ocurre desde los primeros años de vida. En ese sentido, la obra plantea una revisión del papel que tienen tanto la familia como las instituciones educativas en el desarrollo de las nuevas generaciones. La obra plantea que la búsqueda del éxito también debe ser revisada. Frente a una concepción centrada en la productividad, el dinero, la ocupación constante y el reconocimiento, Gámez propone valorar otros aspectos de la vida, como el tiempo disponible, las relaciones personales, el descanso y la posibilidad de disfrutar las actividades cotidianas.

Durante su participación, José Ruiz señaló que el libro reúne conocimientos y aportaciones de distintos autores sobre la calidad de vida y la felicidad, pero que estos son revisados desde la experiencia del autor en el ámbito educativo.

Uno de los conceptos que destacó fue el de la felicidad como una responsabilidad personal y social. Explicó que la obra invita a reflexionar sobre el propósito de vida y sobre la relación entre aquello que las personas hacen y las consecuencias que sus acciones tienen en quienes las rodean. Ruiz también llamó la atención sobre la importancia de las pausas y el silencio en una sociedad que permanece conectada de manera constante. Consideró que estos espacios permiten procesar las experiencias, ordenar los pensamientos y recuperar la capacidad de observar la propia vida. En su intervención, Ania Sánchez Ruiz, directora del Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, coincidió en que uno de los principales retos educativos consiste en formar personas capaces de utilizar la tecnología sin depender de ella. Sánchez Ruiz señaló que el acceso a grandes cantidades de información no garantiza el desarrollo de pensamiento crítico, criterio, empatía o capacidad para tomar decisiones, por lo que consideró que las instituciones educativas deben ampliar su tarea y preparar a los estudiantes no solo para el mundo laboral, sino también para enfrentar la vida. “Como educadores ya no basta con enseñar a nuestros jóvenes utilizar una tecnología o potencializarla”, expresó. La directora planteó que la educación debe incorporar aspectos como el manejo emocional, la empatía, el pensamiento crítico y el sentido de propósito. Consideró que la tecnología debe mantenerse como una herramienta al servicio de las personas y no convertirse en un elemento que determine su manera de vivir. A lo largo de la presentación también se abordó la necesidad de replantear el concepto de éxito. En lugar de asociarlo únicamente con el dinero, el poder o el reconocimiento, los participantes destacaron la importancia de valorar el tiempo, las relaciones personales, la salud y la posibilidad de contribuir a los demás.

La presentación de El arte de vivir en la era de las distracciones planteó así una reflexión sobre la forma en que las personas administran su atención y sus prioridades en una época de conexión permanente. La obra de José Ángel Gámez propone recuperar espacios para la reflexión, fortalecer las relaciones humanas y cuestionar si los avances tecnológicos y profesionales están acompañados de una preparación suficiente para vivir con propósito.

Temas

Literatura Libros

Localizaciones

Coahuila Saltillo

